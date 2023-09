Mi Amigo Invencible en Mar del Plata

Mi Amigo Invencible celebra el 1º año de su 8º disco «Isla de Oro» (2022, Geiser Discos) en una de las ciudades que más visitó en sus más de 15 años. Se presentarán en la ciudad el viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas en Vorterix Club (Diagonal Pueyrredón 3338). Entradas a la venta a través de ticketmas.ar o en Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).

Este reciente aniversario se inició con la publicación del EP «¡Tierra a la vista!» (2023, Geiser) donde 3 bandas compañeras de escena, Telescopios, Isla Mujeres e Isla de Caras, reversionaron o remixearon canciones de «Isla de Oro». El material concluye con un tema inédito de los mendocinos.

A pocos meses de lo que será su debut en el Primavera Sound 2023 de Buenos Aires, el sexteto ya visitó este año Perú (Lima) y Colombia (Medellín y Bogotá) y regresará en octubre a Uruguay (Montevideo) tras 6 años, en una gira que se inició en Buenos Aires con un Teatro Vorterix agotado que los llevó a una Trastienda también colmada.

Isla de Oro fue nominado en los Premios Gardel 2023 a «Mejor álbum grupo pop» y está disponible en todas las tiendas digitales.

Mi Amigo Invencible es una de las bandas más emblemáticas de la renovación musical de Sudamérica de esta era. Nació en Mendoza, Argentina, en 2007.

Editaron 8 discos, 8 EPs y múltiples singles que construyeron una obra que enlaza el indie-rock global con el beat contemporáneo del rock. Sus presentaciones en vivo son una experiencia de baile y contemplación sensorial única en la escena.

Actualmente presentan «Isla de Oro» (2022, Geiser Discos), disco producido por el uruguayo Martín Buscaglia, tras una etapa de trabajos de producción junto al californiano Luke Temple en los discos “Dutsiland” (2019, Crack Discos) y el EP co-producido por el argentino Charlie Desidney “Nuestro Mundo” (2020, Devil in the Woods).

En 2021 publicaron el tríptico «Mi Amigo Invencible en Vivo» (Devil in the Woods), tres EPs que son el primer registro en directo de la formación actual. Ese mismo año, la cadena HBO eligió la canción «Algo No Ha Terminado» (del EP «Nuestro Mundo») para los créditos del segundo episodio de la serie mexicana «Amsterdam» (Turner International Latin America). En Argentina, la serie televisiva «100 días para enamorarse» de la cadena TELEFE ya había musicalizado varios segmentos con música de «La Nostalgia Soundsystem» (2013, independiente).

En 2019 desembarcaron en Ciudad de México y otras ciudades de ese país, además de debutar en Colombia con conciertos en Medellín y Bogotá. El vínculo con esos países se extendió en 2022 con una nueva gira por nuevas ciudades, además de pasos por Chile, Perú y gran parte del territorio argentino.

El crecimiento global de la banda se había iniciado en 2015 con el disco “La Danza de los Principiantes”, cuya canción «Máquina del Tiempo» cuenta con más de 8.6 millones de escuchas en Spotify.

Han participado de festivales internacionales como Cosquín Rock 2023, Music Wins 2022 (junto a Metronomy y Magnetic Fields, entre otros), BUE ‘16 (junto a Wilco, Flaming Lips e Iggy Pop, entre otros), Lollapalooza Argentina ‘17 (junto a Red Hot Chilli Peppers, Imagine Dragons, etc.), la Feria SIM de Sao Paulo, MICA de Argentina, CIRCULART de Colombia y FIRA! B de Mallorca.

Integran Mi Amigo Invencible: Mariano Di Cesare, Arturo Martín, Nicolás Voloschin, Pablo Di Nardo, Lucila Pivetta y Leonardo Gudiño.

