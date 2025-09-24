Miércoles de invierno: la mínima será de 1 grado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones climáticas para el 24 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones climáticas para el miércoles 24 de septiembre en Mar del Plata, donde se destaca la mínima que será de un grado, mientras que la máxima será de apenas 12.

El cielo, que estará parcialmente nublado, ayudará a paliar el frío invernal que azotará a la ciudad tal como aconteciera ayer martes. Además, los vientos serán de leves a moderados, con velocidades máximas de entre 12 y 22 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, el sitio especializado Weather.com comunicó que será de 57% en la primera mitad y en la segunda trepará hasta el 78%. El amanecer está previsto para las 6.36 mientras que el atardecer será a las 18.49 horas.

Lo que viene

Para el jueves 25, la máxima será de 15 grados y la mínima de 4, mientras que el cielo estará parcialmente nublado y durante la tarde y la noche habrá vientos fuertes: serán de hasta 50 kilómetros por hora y vendrán desde el norte y noreste. En gran parte de la provincia regirá un alerta amarillo.

El viernes 26 asomará la primavera, con una jornada de 18 grados de máxima y cielo nublado. Además, continuarán los vientos fuertes. Y el sábado 27 volverán las lluvias, con hasta un 70% de chances en toda la jornada.

