MIGUEL MATEOS PRESENTA SU ÁLBUM: “MIGUEL MATEOS SINFÓNICO”

El año pasado fue especial para Miguel Mateos, ya que pudo cumplir su anhelado sueño de la infancia de tocar en el Teatro Colón.

Fue así como en febrero de 2022 se presentó con su banda y junto a la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Gerardo Gardelín.

De ese concierto Sony Music publica el álbum: “Miguel Mateos – Sinfónico”.

En palabras de Miguel sobre el concierto sinfónico:

“El privilegio de haber grabado este show en el Teatro Colón de Buenos Aires. Habiendo alcanzado una cima trascendental en mi carrera. La desmesura tímbrica de una orquesta sinfónica. El pulso invencible de unabanda de rock. Volver a reproducirlo ahora en un ámbito mayor sabiendo que la experiencia original fue alucinante».

«He atravesado distintas tipologías en mi vida, el nihilista, el marxista, el aventurero, el apasionado, el rockero, son solo roles fijos de los que he tratado de despojarme. He estudiado música para desaprenderla y volverla a estudiar. Me he visto como una potencialidad como alguien que debía asumir su libertad y el riesgo. Y aquí estoy inmerso en el universo de las palabras y los sonidos, que me da conciencia de mí mismo, me convierte en pensante y sintiente, me transporta más allá del aquí y el ahora. 40 músicos en escena, en vivo, en tiempo real, como un disparo letal al metaverso”.

Pero además el Jefe del Rock en Español redobla su apuesta, esta vez llevando su show sinfónico al Luna Park junto a su banda y a una orquesta con más de 30 músicos en escena para repasar sus canciones más emblemáticas.

El concierto contará con sus grandes éxitos, un sonido imponente y potenciando la fuerza que caracterizan sus canciones, clásicos que ya forman parte del cancionero popular del continente.

La cita será el sábado 21 de octubre a partir de las 20:00hs, en el estadio Luna Park.

Además, llevará su espectáculo a: Mendoza, San Juan, Córdoba y Rosario, donde se presentará con cada una de las orquestas provinciales.

