Milei anticipó que no dará quórum para tratar la eliminación de las PASO

El diputado libertario Javier Milei anunció finalmente que no dará quorum para tratar la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso. «Este proyecto para pasar necesita de una mayoría calificada, necesitas 129 votos, yo no les voy a dar quorum», reveló el economista en una entrevista a TN.

El debate de las primarias atraviesa los distintos sectores políticos, desde Juntos por el Cambio, que se abroquela detrás de la negativa a los cambios en las reglas electorales, hasta el oficialismo que aún no ha logrado unificar una posición.

Los diputados del Frente de Izquierda aclararon ya que no apoyarán los cambios electorales, pero hasta entonces, el bloque liberal encabezado por el economista no había expresado su posición, lo que despertaba ilusión del sector del Frente de Todos que está a favor de la eliminación de las PASO.

Milei rompió el silencio tras calificar el debate como «una discusión de castas» en la que no aportará su ayuda, y subrayó que tanto el kirchnerismo como «Macri, Bullrich, Larreta y Vidal las quisieron eliminar».

«Tengo entendido que ya se mandó un proyecto. Hay varias etapas, debe entrar, pasar por comisión y después ir al recinto. Cabe aclarar que las PASO son un invento nefasto del kirchnerismo y que tanto el kirchnerismo como Macri, Bullrich, Larreta y Vidal las quisieron eliminar», enumeró el líder de La Libertad Avanza.

De avanzar con un dictamen en las comisiones, el oficialismo necesitaría de 129 diputados para reunir el quorum e iniciar la sesión en la Cámara baja, pero también contar con 129 votos para la modificación la ley electoral.

El Frente de Todos tiene 118 bancas que componen su bloque, de los cuales los diputados más cercanos al presidente Alberto Fernández y los movimientos sociales, anunciaron que votarán a favor de conservar la herramienta electoral.

En la misma línea, amplió: «Para mí es una discusión de casta, y juego con las reglas que haya. El kirchnerismo no tiene los votos, lo interesante es que la mayoría que necesitas es la que constituye el quorum. No tienen los votos, yo no lo voy a dar».

«No voy a ayudar, porque esta es una discusión de casta, entonces que se maten entre ellos y se arreglan, así como tranzan», argumentó el libertario.

Con las últimas declaraciones del economista, la oposición recuperó las esperanzas ante la presión generada por los posibles cambios en las reglas electorales.

Al interior del oficialismo continúan los debates para unificar posiciones. Al respecto, el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, planteó la necesidad de discutirlo en el marco de una mesa política del Frente de Todos, y su par de Interior y dirigente de La Cámpora, Eduardo «Wado» de Pedro se plegó al reclamo.

Lo cierto es que los sectores encolumnados detrás del kirchnerismo, con el diputado Máximo Kirchner a la cabeza, se muestran a favor de prescindir de las primarias, y comparten posición con el Frente Renovador, pero se enfrentan a la negativa del Presidente y los funcionarios de su entorno.

FUENTE: NA

Comentarios

comentarios