Milei de campaña en Mar del Plata: cuándo visitaría la ciudad

Alejandro Carrancio, vicepresidente de LLA en la Provincia, aseguró en Mesa Chica que el Presidente recorrerá la ciudad y que el partido planifica su arribo

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Carrancio, confirmó en MESA CHICA, el programa de streaming de Canal 8 y el diario La Capital, que el presidente Javier Milei visitará Mar del Plata en el marco de la campaña por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Estamos trabajando para que venga el Presidente. Su agenda es complicada, pero en la proyección de actividades, la idea es que venga y visite la ciudad”, anunció el también candidato a diputado por LLA.

Aunque todavía no hay fecha definida, el objetivo de Carrancio y “el equipo de la Provincia” es que el mandatario libertario arribe a Mar del Plata durante el fin de semana del 12 de octubre, que tras algunas idas y vueltas se confirmó que será largo.

“No hay fecha, pero si me decis a mí, me gustaría que ya que conseguimos el fin de semana largo de octubre venga ese fin de semana. Sería muy interesante”, deslizó Carrancio, que aseguró que “si no es en esa fecha, será en otra”, pero el Presidente regresará a Mar del Plata antes de las elecciones de fines de octubre.

Desde que asumió la presidencia, Milei desembarcó en Mar del Plata en cuatro oportunidades, todas en 2024. Las dos primeras no fueron oficiales: vino a visitar a su novia de entonces, Fátima Flores, que cumplía años. La segunda vez fue en octubre para reunirse con empresarios y cerrar el Coloquia Idea. Y la última, en diciembre, para inaugurar la primera sucursal de Coto.

