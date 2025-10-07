Milei pidió “reafirmar el rumbo en las urnas” ante una multitud en Güemes

El presidente, subido a una camioneta y con un megáfono, se refirió ante una gran cantidad de personas

En medio de una marea humana, el presidente Javier Milei se hizo presente en la zona del centro comercial de Güemes y pidió, desde una camioneta y con un megáfono, que “reafirmemos en las urnas el rumbo” en las Elecciones de “este 26 de octubre, para no volver al pasado ni a la pobreza”.

Desde el público logró apoyo, al ritmo de “Milei querido, el pueblo está contigo”. El presidente apareció cerca de las 19,30 horas desde la calle Alvear y no pudo recorrer muchos metros, ni caminando ni en la caja de la camioneta. Primero intentó trasladarse a pie, pero la multitud lo acorraló y aclamó al grito de “presidente, presidente”.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina, Guillermo Montenegro, Diego Santilli y Karen Reichardt. En medio del clamor popular, tomó un megáfono y realizó algunas declaraciones arengadoras. Luego, en menos de 10 minutos, se retiró del lugar.

A mediados de octubre de 2023, hace dos años, el entonces candidato también había recorrido la zona, a bordo de una camioneta y con una motosierra en la mano. En la caja del vehículo, se trasladó a lo largo de dos cuadras -desde Castelli hasta Avellaneda, circulando por Güemes.

El presidente encabezó este martes el acto de inauguración de la planta de papas prefritas congeladas Lamb Weston en el Parque Industrial: entre varias definiciones afirmó que “el ajuste no lo pagó la gente, lo pagó la casta” y dijo que cuando a “alguien no le alcanza la plata es porque sobra Estado”.

“Este es el camino: inversión privada en negocios rentables que generan trabajo genuino”, definió, en primer término. “Celebramos este momento que es una muestra de la Argentina que estamos creando, tanto para nosotros como para las generaciones venideras”, celebró en relación a la inauguración de la planta de multinacional y sostuvo que el camino elegido por su gestión “rendirá frutos en el conjunto de la economía argentina”.

