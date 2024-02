Misteriosa matanza de gatos en el barrio San Carlos: vecinos están “desesperados y angustiados“

Tensa situación es la que se vive en el barrio San Carlos. Según denunciaron vecinos hace varias semanas que se encuentran gatos muertos en cajas, atados con alambres y en bolsas.

Se trata de una misteriosa matanza que parece no ceder. “Mi desesperación y angustia que tengo no me deja esperar más“, señaló una de las residentes que sufrió la pérdida de su mascota en la intersección de Pringles y Arenales.

Otro de los casos difundidos por el grupo de ciudadanos de San Carlos relata que el 31 de enero sufrió el robo de su “gatito“, y el día 1 le dejaron en la esquina de Arenales una bolsa con el mismo animal muerto. “En la otra esquina de la misma cuadra pasó lo mismo. Están desapareciendo los gatos de mis vecinos“.

En este marco, los vecinos solicitan las cámaras de seguridad más cercanas a las zonas de Juan B. Justo y Güemes, Alvear, Olavarría y Arenales. “Dejen de joder con eso de que el gato salga sólo“, señalaron en el reclamo divulgado en redes.

