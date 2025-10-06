 Modo Fiesta junto a Vilma Palma e Vampiros y Los Eternos en Plaza de la Música Mar del Plata

El sábado 11 de octubre se llevará a cabo en Mar del Plata Modo Fiesta: Back to the 80´s/ 90´s junto a Vilma Palma e Vampiros y Los Eternos + DJ.

La cita será en Plaza de la Música (Av. Constitución 5780) desde las 22hs, evento apto para + 18 años.

Entradas en venta por sistema Articket

Y puntos de venta

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

CONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata

La legendaria banda rosarina Vilma Palma e Vampiros llega con un show imperdible para todas las generaciones que crecieron con sus grandes éxitos.

La banda promete un recorrido por todos sus clásicos, como «Auto rojo», «La pachanga», «Mojada», entre muchos otros.

Formada en 1990 en la ciudad de Rosario, Vilma Palma e Vampiros surgió como una banda que fusionó el pop, el rock y la música bailable, aportando un sonido fresco y desenfadado que rápidamente capturó al público joven de los años noventa. Su nombre, tan particular como su estilo, nació de un grafiti escrito en la persiana de un local abandonado: “Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros Muertos”.

Durante su carrera, han editado más de diez discos de estudio, entre los que se destacan 3980 (1993), Fondo Profundo (1994), Sepia, Blanco y Negro (1996), y sus más recientes trabajos, como Bochinchero (2015) y Los Reyes del Estilo (2020), con los que continúan demostrando una inagotable capacidad para reinventarse y seguir vigentes sin perder la esencia festiva que los caracteriza.

Comentarios

comentarios