Momento histórico: la misión Artemis II retomó contacto tras cruzar la cara oculta de la Luna y vuelve a la Tierra

Durante aproximadamente 40 minutos, la nave perdió completamente la comunicación con la Tierra, ya que el propio satélite bloquea las señales de radio. Mirá las transmisiones en vivo de la Nasa desde el espacio.

La misión Artemis II de la NASA completó con éxito uno de los momentos más críticos del viaje al atravesar la cara oculta de la Luna, tras lo cual la nave Orion restableció la comunicación con la Tierra y comenzó su trayecto de regreso.

Durante unos 40 minutos, la cápsula permaneció incomunicada debido a que la Luna bloqueó las señales de radio, en un tramo previsto dentro del plan de vuelo y considerado uno de los puntos de mayor tensión de la misión.

Una vez superado ese sector, el centro de control en Houston recuperó el contacto con la tripulación, confirmando que la maniobra se desarrolló sin inconvenientes y que los astronautas continúan en buen estado.

En ese contexto, la astronauta Christina Koch transmitió un mensaje tras el restablecimiento de la señal: “Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra”.

Moon stuns in the latest video released by NASA!pic.twitter.com/6fvxCNwAe9 — All day Astronomy (@forallcurious) April 6, 2026 El sobrevuelo por la cara oculta marcó un hito dentro de la misión, ya que permitió observar regiones de la Luna que no son visibles desde la Tierra y puso a prueba sistemas clave de navegación y comunicación en el espacio profundo, en el primer viaje tripulado a esa zona en más de 50 años.

Fuente: Mi8

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