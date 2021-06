Monóxido de carbono: cuidados y consejos ante el «asesino silencioso»

Este gas, que no tiene olor, suele ser el causante de intoxicaciones y muertes en épocas de invierno. Por eso, los especialistas recomiendan que las instalaciones para cocinar o calefaccionar una vivienda sean revisadas cuando llega el frío.

En épocas invernales, el monóxido de carbono es un gran enemigo (Imagen ilustrativa).

Con la llegada del frío extremo la población busca todo tipo de maneras para mantener una vivienda caliente, ya sea por medios eléctricos o por gas, y en este último ítem suele aparecer un enemigo silencioso que todos los años deja varias personas muertas y afectadas: se trata del monóxido de carbono (CO).

Es un gas peligroso que una persona no puede oler, probar o ver, y se produce cuando los combustibles a base de carbono, como kerosene, nafta, gas natural, propano, carbón o madera se queman sin suficiente oxígeno, lo que provoca una combustión incompleta. Es por eso, que el riesgo por intoxicación puede producirse debido al mal funcionamiento de estufas, chimeneas, calderas y cocinas u otros artefactos.

En el caso de los aparatos de gas natural, esto puede ser causado por una instalación inapropiada, mantenimiento deficiente, uso inadecuado o fallas de los aparatos.

El mecanismo lo vuelve peligroso cuando se acumula en una casa o estructura, y los aparatos de gas no funcionan bien o los gases de combustión no se ventilan con seguridad hacia el exterior. La inhalación del gas puede desplazar el oxígeno en la sangre, que causa intoxicación que pueden ser letales.

Números a tener en cuenta

Datos del Ministerio de Salud de la Nación, indican que cada año mueren alrededor de 200 personas por inhalar monóxido de carbono en nuestro país, con lo cual son preocupantes sobre todo en épocas invernales.https://d828d5bafd6a97fd0cce81f2b25a9db0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

«Cuando hay una cantidad excesiva de este gas en el aire que respiramos, el organismo reemplaza el oxígeno en glóbulos rojos por monóxido de carbono, evitando que el primero llegue a los tejidos y órganos. Si la concentración de CO en sangre es demasiado elevada, se produce una intoxicación que puede causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso la muerte», relató la Doctora Valeria El Haj (M.N. 99.291 y directora Médica Nacional de OSPEDYC).

Este tipo de intoxicación es peligrosa para personas que se encuentren durmiendo o bajo el efecto de algún estupefaciente, ya que tienen menos chances de advertir sus signos y actuar.

Monóxido de carbono: síntomas de intoxicación

Las primeras señales de exposición a concentraciones bajas de CO incluyen dolores de cabeza y falta de aliento cuando se hacen ejercicios moderados. La exposición continua puede producir síntomas de gripe, incluidos dolores de cabezas más fuertes, mareos, cansancio, náuseas, confusión, irritabilidad y pensamiento confuso, falta de memoria y coordinación.

Al CO le llaman «el asesino silencioso» porque si uno no presta atención a estas primeras señales, la persona puede perder la conciencia y la capacidad de salir del peligro.

Cabe destacar, que la persona puede no tener síntomas y estar expuesta a niveles peligrosos de CO. Respirar concentraciones bajas de este gas puede no resultar en síntomas obvios de envenenamiento por monóxido de carbono, pero lo mismo esta baja exposición puede causar daños a la salud en el largo plazo, aún después de que se haya eliminado la fuente de CO.

Estos efectos incluyen daños neurológicos a largo plazo, por ejemplo dificultad para aprender y retener datos en la memoria, efectos emocionales y de personalidad, y trastornos sensoriales y motores.

