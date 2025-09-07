Montenegro gana en la Quinta Sección y cuatro fuerzas entran al Concejo Deliberante.

Así se desprende de los primeros datos oficiales. Con estas cifras, tres marplatenses ingresarían al Senado bonaerense. Cómo quedaría la composición del HCD

Con más del 80% de las mesas escrutadas, a contramano de los resultados generales, los primeros datos oficiales confirman el triunfo de la lista de Guillermo Montenegro en la Quinta Sección Electoral con el 41.47% de los votos. En segundo lugar, se ubica Fuerza Patria con el 37.59% de los sufragios.

Con estas cifras, en principio, tres marplatenses ocuparán bancas en el Senado bonaerense: Montenegro y Cecilia Martínez, por LLA, y Fernanda Raverta, por FP.

En General Pueyrredon, los porcentajes preliminares son muy parecidos a los de la Quinta: la intendente, que abandonará su cargo en diciembre y será reemplazado por Agustín Neme, gana con el 38.10% de los votos, mientras que FP le sigue con el 20.41%.

En tercer y cuarto lugar, se ubican dos boletas cortas: la de Acción Marplatense, que cosecha hasta el momento el 19.19% de los votos, y la de Nuevos Aires, que trepa al 14.62%.

Con estas cifras, a priori, sólo esas cuatro fuerzas ingresarán concejales al recinto, el próximo 10 de diciembre

Fuente: Mi8

