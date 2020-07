Montenegro: «No tiene que ser un triunfo político, debe ser para los marplatenses»

Así lo manifestó el Intendente, en conversación vía Skype con Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand, respecto a la reapertura paulatina de actividades

Mientras guarda reposo en su domicilio tras su operación de cadera, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, estuvo este domingo en conversación con Juana Viale, durante el programa de Mirtha Legrand, vía Skype, para referirse a la reapertura de los cafés y a la habilitación de los deportes individuales al aire libre en la ciudad.

«Tenía un dolor que no podía ni caminar», dijo respecto a su recuperación. Pero inmediatamente habló sobre la nueva «normalidad» y la reapertura de las actividades. «Tomamos la decisión de trabajar todos juntos y eso lo más importante de esta etapa. Hace más de dos meses abriendo actividades con aprobación con Provincia y Nación. Hicimos una cuarentena muy estricta y eso generó que podamos controlar la situación sanitaria. Lo más importante fue la reacción de los marplatenses y comerciantes», expresó Montenegro.

«Vamos sumando actividades y verificando la situación en materia sanitaria. No tenemos enfermos internados hace meses y nos permite seguir en el camino de reaperturas. No tiene que ser un triunfo político, debe ser para los marplatenses. Hoy no es el momento de discutir. Es todos juntos y empujando», referenció sobre la unanimidad en la elección de reapertura económica en la Comisión Especial.

Respecto a la hotelería, aseguró que «hay un protocolo nacional, pero nosotros tenemos cerrada la ciudad. Por más que estén abiertos los hoteles, serán solo para los marplatenses».

Sobre la reciente reapertura de las cafeterías, Montenegro sentenció que «hasta que no salga la vacuna, tenemos que cumplir la cuarentena e ir abriendo actividades, pero cumpliendo con los protocolos porque esto va a ser así».

Fuente: El Marplatense

Comentarios

comentarios