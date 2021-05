Montenegro ratificó el confinamiento: «Es importante utilizar estos 9 días para acelerar la vacunación»

El Intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa para ratificar que el confinamiento total regirá en Mar del Plata. En este marco, pidió que se acelere el proceso de vacunación y combatir la clandestinidad.

La ciruclación está permidida de 6 a 18 en cercanía y se prohiben actividades sociales, económicas, religiosas, deportivas y educativas presenciales.

«Es muy importante utilizar estos 9 días para acelerar la vacunación, ha quedado claro que es de la mejor forma. Seguimos poniendo a disposición los Centros de Salud para poder llevarla adelante y todo lo que el Municipio ha ofrecido», afirmó Montenegro al iniciar su discurso, al tiempo que remarcó que la ocupación de camas ronda e 60-65%.

Antes de responder a las preguntas de los presentes, el Intendente volvió a plantear que «esto no es una discusión de salud y trabajo». «Si se cumplen los protocolos, en el trabajo no se dan contagios. Las reuniones donde no existen los protocolos y la clandestinidad», aseveró.

En relación a la próxima semana, apuntó que continuarán los planes de vacunación y se darán nuevos turnos para trámites con presencialidad, como puede ser el registro para conducir.

«Es un momento que tenemos que cuidarnos, pensar que son nueve días y ahí volveremos a lo que estábamos viviedno hasta hoy. Es importante que cada uno de nosotros sea muy cuidadoso y seguiremos trabajando en los controles, poniendo mucho énfasis en la clandestinidad, donde no hay ningún tipo de protocolo», añadió Montengro.

