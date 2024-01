Montenegro: «Si la pesca no toca puerto no genera exportación, ni divisas ni trabajo en tierra»

Luego de participar de una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, al que le planteó el impacto que tendría sobre Mar del Plata la modificación propuesta por el gobierno nacional para la actividad pesquera, el intendente Guillermo Montenegro resaltó que el reclamo que se hizo “es de sentido común”.

“Si no tocás puerto argentino no generás exportación, y entonces no generás divisas, además de no generar trabajo en tierra”, explicó sobre cuestiones que se pusieron sobre la mesa en esta reunión donde también estuvo presente el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Explicó, en declaraciones a TN, que tal como se estaba dando este proceso “afectaba a nuestra región y la ciudad” y preocupaba aún más en Mar del Plata que la carga no toque puerto. “El 50% de los que se pesca se descarga en Mar del Plata”, dijo sobre lo que “significaría que 25.000 a 30.000 puestos de trabajo se vieran afectados”.

“Lo importante es que lo hablamos entre nosotros y con senadores y diputados, más Ignacio Torres, planteándolo desde un lugar de sentido común”, insistió el funcionario y destacó la importancia de “generar la discusión necesaria para resolver este tema”.

“El problema era no ser escuchado, y estuvimos en Casa Rosada y con el ministro del Interior”, valoró de este encuentro en Casa Rosada donde consideró que, a partir de ser escuchado, se verá si se pueden hacer las modificaciones para que no se afecte a un sector tan importante como la pesca.

También recordó que en ese encuentro se habló de reforzar los controles en la milla 200 y la competencia desleal que representan los buques extranjeros que pescan sin autorización en aguas argentinas. “Sé que hablaron de hacer operativos donde se genera más presencia, en noviembre y marzo, en las 90 millas, con un dispositivo especial, reclamado por el sector.”, dijo.

En cuanto a los puntos planteados para evitar consecuencias negativas sobre la industria pesquera nacional y la mano de obra marplatense en particular dijo Montenegro que “es beneficioso que la carga y descarga sea en puertos argentinos y que las empresas extranjeras tengan personal argentino”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

