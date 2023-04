Desde el Frente de Todos cuestionaron este lunes la política que lleva adelante el Municipio del intendente Guillermo Montenegro en materia de transporte público, al remarcar que en cuatro meses la tarifa del boleto de colectivos aumentaría casi un 90% en la ciudad.

«Montenegro sólo trabaja para aumentar el boleto» señaló Vito Amalfitano, representante de la bancada del Frente de Todos en el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon.

«Este es un tema sensible para vecinos y vecinas que en este momento están esperando durante 30 o 40 minutos un colectivo. Que viajan en pésimas condiciones y con recorridos que no llegan a muchos de nuestros barrios de la ciudad», lamentó durante su intervención de este lunes en la comisión de Movilidad Urbana del HCD.

«Tenemos la obligación de representar a todos los sectores de nuestra comunidad y no sólo a los empresarios, como parece que lo hacen y justifican permanentemente desde el gobierno de Montenegro para aplicar nuevas subas. De hecho, otro aumento de boleto no se condice con ningún índice de inflación de ninguna consultora», agregó.

«Hace un mes avisamos que era una trampa. La de siempre en el gobierno de Montenegro. Los empresarios pidieron 210 pesos por el precio del boleto. El estudio de la Municipalidad iba a dar menos. ¿Alguien cree que se puede pagar 180 pesos? Es impagable», afirmó Amalfitano.

«Es la trampa de siempre del gobierno de Montenegro. Por un servicio que es pésimo e impagable», insistió. «Los empresarios piden, Montenegro parece que les baja la tarifa pero en realidad lo que hace es aumentar el boleto», aclaró.

«Desde el Frente de Todos, además de haberlo advertido hace un mes cuando ingresó la nota con el pedido de aumento de boleto, hoy vemos que para los tramos más extensos el viaje en colectivo llegaría a costar casi 300 pesos», remarcó el edil.

«Con este nuevo aumento, que sería el segundo en el año, el boleto saldrá casi un 90% más caro que en diciembre. Porque recordemos que el 6 de enero, por un decreto de Montenegro de fines del año pasado, ya hubo una fuerte suba del costo del boleto», argumentó Amalfitano.

Y fue más allá en cuanto a los números del boleto durante esta gestión municipal. «Montenegro inició su intendencia con un boleto a 18,50 pesos por lo que desde que está al frente del Municipio el boleto aumentará arriba del 900%. No hay índices de medición inflacionaria que avalen un aumento tan negativo para los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán», reclamó.

«Muchos de ellos, por el estado del transporte actual, necesitan tomar más de dos colectivos para ir a trabajar o estudiar desde los barrios periféricos. Así, para ir y volver a sus trabajos

o lugares de estudios tendrían que gastar casi 1.200 pesos por día en colectivo. En definitiva tienen que sufrir un servicio pésimo y que además es impagable», cuestionó.

«El 10 de febrero, en un nuevo aniversario de Mar del Plata, Montenegro dijo que el transporte público era su asignatura pendiente. Bueno, hay que recordarle que es el intendente municipal y no un comentarista de la realidad. No sólo no hubo soluciones sino que cada vez el servicio es peor y las tarifas son impagables», resaltó.

Este lunes comenzó a tratarse en la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante un nuevo aumento del boleto de colectivos para Mar del Plata y Batán. Los empresarios pidieron un boleto a 208,38 pesos y el estudio realizado por el Municipio estipuló que la tarifa debería ser de 186,77 pesos.

