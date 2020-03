Montenegro: «Tengamos claro que la situación que estamos viviendo no es joda»

En conferencia de prensa, el intendente de General Pueyrredon dio detalles de los operativos que se están llevando a cabo en la ciudad y volvió a solicitar la responsabilidad de los ciudadanos ante el momento crítico que atraviesa al mundo por la circulación del coronavirus.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa en la que recalcó la obligatoriedad del aislamiento decretado ayer por el presidente Alberto Fernández, como así también detalló los controles que se están llevando a cabo en la ciudad, los accesos y la situación sobre casos sospechosos de coronavirus en Mar del Plata.

«Queda claro que no podemos salir, que esta es una responsabilidad de todos. desde el estado municipales vamos a garantizar los servicios públicos esenciales. En eso que haya absoluta tranquilidad. Decreto específico para garantizar la recolección de basura, seguridad, transporte. Les pido que tengamos claro que esta situación no es joda», subrayó el Jefe Comunal, quien agregó que «amerita una responsabilidad de quedarnos en casa. No da lugar a la viveza criolla. Mar del Plata demostró que somos un pueblo solidario y no hubo lugar para grieta política de ninguna especie».

«Hoy la solidaridad es no salir. Tengamos claro que la situación que estamos viviendo no es joda. Tengámoslo bien en claro. Va a ser lo único que nos piden. Todos somos responsables. Quedaron claro cuáles son las consecuencias a nivel mundial de no cumplir ese compromiso», avisó Montenegro.

También volvió a dar un mensaje a la población: «Les pido a los medios, que nos ayuden explicándole a la gente, a los grupos de riesgo, mayores de 65 años. Que se cuiden. No hay lugar para atajos. Son 11 días para quedarnos en casa. Demostremos que estamos como pueblo a la altura».

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios