Moreau: «Estamos haciendo todos los esfuerzos hasta último minuto para que Cristina sea candidata»

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, consideró hoy que «candidatos hay muchos» pero que en su discurso de ayer en La Plata la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró que «estadista hay una sola».

«Candidatos hay muchos, a esta altura más de los necesarios en todas las fuerzas políticas, pero estadista hay una sola. Estamos haciendo todos los esfuerzos hasta el último minuto para que sea candidata a presidenta de la Nación, no creo que se haya bajado ni subido a una candidatura», subrayó el diputado en declaraciones a FM La Patriada, tras la presentación que realizó ayer la exmandataria en el Teatro de La Plata, al presentar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

En este sentido, el funcionario aseguró que la clase de economía brindada por la Vicepresidenta fue «magistral» y dijo que ofreció «una agenda que no está en boca de ningún candidato».

«Cristina incluyó con gran capacidad didáctica temas fundamentales y estructurales. Ningún candidato habla de la deuda externa», señaló Moreau.

Asimismo, expresó que es necesario enmarcar en «un acuerdo político estratégico la reconstrucción de un pacto democrático».

«Cristina es la representación más importante dentro del Frente de Todos, pero lo excede, es la representación de la voluntad de muchos argentinos que ven en su candidatura un puente para reconstruir la relación entre política y sociedad», indicó.

Además, Moreau señaló que la Vicepresidenta enfrentó con su discurso a los que aparecen con candidaturas disruptivas: «En realidad los únicos que enfrentamos la casta somos nosotros. Fue Cristina quién enfrentó la verdadera casta, los poderes reales de la Argentina», dijo.

Finalmente, el diputado expresó que la realidad argentina es «más urgente que el calendario electoral» y por ese motivo la prioridad es «resolverla urgente».

«Cristina dijo que antes de resolver candidaturas hay que resolver un programa, yo creo que lo dijo porque no podemos repetir experiencias que no han sido buenas. En el 2019 logramos sacar a la derecha, pero la falta de cohesión llevó a que no se pudieran superar algunos problemas en términos de gestión», concluyó.

