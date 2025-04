Movimiento con pocas ventas

Semana Santa.

2025 presentó un fin de semana largo de Semana Santa diferente al año anterior ya que, en 2024, coincidió con el feriado nacional por el 2 de Abril. Eso posibilitó un descanso de 6 días que no se dio este año. En ese contexto el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realizó su encuesta de ventas. El resultado de la misma arrojó en los locales comerciales ubicados a cielo abierto un aumento del 8,6 % en unidades físicas con respecto a un fin de semana habitual. Mientras que, con respecto a la misma festividad del año anterior, las ventas en unidades físicas disminuyeron en un 8,4 %.

El 42,8 % de los comerciantes relevados aseguró que las expectativas se cumplieron parcialmente, se cumplieron totalmente para el 32,7 % y no se cumplieron para el 24,5 % restante.

En cuanto a la percepción de afluencia turística en la ciudad de Mar del Plata, fue buena para el 55,2 %, fue regular para el 22,4 %, fue muy buena para el 16,3 % y mala para el 6,1 %.

“Hay gente pero no compran”, “Se vio movimiento pero no se reflejó para nada en las ventas” o “La gente vino a descansar y pasear pero no a consumir” y “La gente vino a pasear y comer, no a consumir ropa ni similares” fueron frasas utilizadas por comerciantes del centro comercial Güemes para definir el fin de semana extralargo de la festividad de Pascua.

En este sentido el 49 % de los comerciantes notaron más gente y más ventas, el 24,5 % reportó más gente e iguales ventas, el 12,2 % más gente y menos ventas, el 6,1 % menos gente y menos ventas y el 8,2 % no nota modificaciones.

Los comercios relevados se ubican en los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de Mar del Plata de mayor impacto por la afluencia turística, y corresponden a los rubros: bijouterie, peluches, calzados, tecnología, celulares, joyería, óptica, accesorios, indumentaria, mallas, ropa deportiva, talabartería, indumentaria infantil, calzado, lencería, juguetería y regalería entre otros.

Fuente: UCIP

