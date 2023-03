Mucho calor, pero con poco sol este domingo en Mar del Plata

La ola de calor se mantiene en la ciudad y la zona. La máxima para hoy será de 32°.

Marzo está de verano. Desde principios del mes, las temperaturas han sido elevadas y los marplatenses se volcaron masivamente a las playas.

Las temperaturas mínimas son elevadas y las máximas alcanzaron y alcanzarán los 30°. Como este domingo, que se esperan 32°.

No obstante, el calor no será tan intenso ya que el cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. A su vez, el viento rotará por la tarde del NO al NE, con ráfagas de hasta 55km/h.

Para lo que resta de la semana, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán elevadas. Lunes: 33° con probabilidad de tormentas; martes: 27°, también con posibilidad de lluvias; miércoles: 31°.

