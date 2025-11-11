Municipales advierten que “están desfinanciando la comuna” y cuestionan la entrega de servicios a privados

El secretario adjunto del Sindicato, Cristian Milasincic, alertó por la crítica situación económica de la comuna y responsabilizó al Ejecutivo por políticas que, según dijo, reducen los ingresos municipales. El gremio declaró el estado de alerta y movilización por el pago desdoblado de haberes

El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Cristian Milasincic, advirtió que la comuna atraviesa una grave crisis financiera y apuntó contra el Ejecutivo por aplicar políticas que, según señaló, “están desfinanciando la municipalidad”.

“La situación es complicada porque este mes no han podido pagar en tiempo y forma los sueldos. Se pagó una parte el viernes y, por lo que nos han dicho, se cancelan el miércoles. Esto es algo que ya veníamos viendo. El atraso en horas extras llegó a tres meses y ahora se dio el atraso en los sueldos. Lo que viene es complicado”, expresó en diálogo con LoQuePasa.net.

Milasincic cuestionó la entrega del Estacionamiento Medido y del Polideportivo a empresas privadas, al considerar que esas decisiones reducen los recursos propios del Municipio. “En lugar de poner en valor el sistema y recaudar más, se lo entregan a un privado. Lo mismo con el Polideportivo, que también recauda. Son políticas que desfinancian a la municipalidad”, subrayó.

El dirigente también criticó la contratación de consultoras externas, mientras el gremio propone mecanismos internos de productividad. “Nosotros planteamos en ARM un sistema de productividad para los trabajadores, pero nos dicen que no. En cambio, ponen una consultora que se lleva parte de la recaudación”, señaló.

Consultado sobre el pago del aguinaldo, anticipó que el panorama “es complicado” y advirtió que si los atrasos se repiten, podrían avanzar con medidas de fuerza. “Declaramos el estado de alerta y movilización. Si esto vuelve a pasar, no nos va a quedar otra que la acción directa”, sostuvo.

Finalmente, Milasincic afirmó que el conflicto por los atrasos no desviará al sindicato de su objetivo paritario: “Son temas distintos. La falta de pago de hoy es un problema coyuntural, pero no nos va a correr del foco de la paritaria, donde tenemos que seguir recuperando lo perdido durante estos seis años de gestión del intendente Montenegro”.

