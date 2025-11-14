Municipales advirtieron a Montenegro: “Si se repite el pago desdoblado habrá medidas más fuertes”

El secretario adjunto del Sindicato de Municipales, Cristian Milasincic, cuestionó al gobierno por el pago desdoblado y el atraso en las horas extras, exigió sueldos en tiempo y forma y pidió una paritaria justa. Fue tras una reunión en el Ministerio de Trabajo. También dejó un mensaje al intendente electo, Agustín Neme

El Sindicato de Trabajadores Municipales volvió a marcar su descontento con la administración del intendente Guillermo Montenegro, tras la reunión que se llevó adelante este miércoles en la sede local del Ministerio de Trabajo. Allí, representantes del Ejecutivo intentaron dar explicaciones por el pago desdoblado de los salarios, el atraso de 90 días en el reconocimiento de horas extras y la incertidumbre sobre los haberes de diciembre y el medio aguinaldo.

Cristian Milasincic, secretario adjunto del gremio, fue categórico al señalar que el encuentro no despejó las dudas y que el malestar se mantiene. “Hemos planteado al Ejecutivo que, de repetirse el pago desdoblado de salarios, se tomarán medidas más fuertes. Nos dijeron que no pasaría nuevamente, pero no creemos que ello ocurra por la situación del municipio y las malas decisiones que se han tomado”, afirmó al término de la reunión.

Desde el gremio remarcaron que la voluntad de evitar conflictos está, pero que no es incondicional. “Mantenemos nuestro compromiso de sostener la paz social, pero está condicionada a que se paguen los sueldos en tiempo y forma y se cumplan nuestros derechos. Además, esperamos en este contexto una paritaria justa en las negociaciones de la semana que viene”, añadió Milasincic.

El sindicato también aprovechó el encuentro para enviar un mensaje directo al intendente electo, Agustín Neme, que asumirá el 10 de diciembre en medio de un clima de tensión laboral y dificultades financieras. “Con respecto al nuevo gobierno, los trabajadores municipales colaboramos y desempeñamos nuestras tareas con los intendentes que nos gusten y con los que no. Él dijo que quiere laburar para los marplatenses y batanenses, y en eso estamos en coincidencia. Pero le pedimos insumos, equipamiento, poner las dependencias en condiciones para revertir la situación en que está la ciudad. Vamos a poner el lomo siempre, sin dejar de pelear por nuestros derechos”, sostuvo el dirigente.

En el Sindicato advierten que la falta de recursos, el deterioro en distintas áreas y la irregularidad en los pagos generan un escenario explosivo para el cierre de año. Por eso esperan que en los próximos días haya definiciones claras del municipio sobre el cronograma salarial y la situación financiera, y reclaman que el gobierno entrante tome nota de las urgencias abiertas.

Fuente: loquepasa.net

Comentarios

comentarios