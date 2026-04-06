Murió el delincuente que había perdido un pie tras chocar contra un auto en una moto robada

Había resultado gravemente herido tras el choque ocurrido en el barrio Estrada, cuando circulaba en una moto con pedido de secuestro. Falleció durante la noche del domingo.

El delincuente que había resultado gravemente herido después de chocar contra un auto mientras circulaba en una moto robada murió durante la noche de este domingo, luego de haber permanecido internado en estado crítico tras el violento episodio ocurrido en el barrio Estrada.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el fallecimiento se produjo durante la noche del lunes, luego de que el joven permaneciera internado por las heridas sufridas en el siniestro, entre ellas la amputación de un pie.

El hecho se había producido cuando el ahora fallecido se movilizaba en una moto con pedido de secuestro e impactó contra un auto en la zona del barrio Estrada, en el sector norte de la ciudad. A partir de ese choque, sufrió lesiones gravísimas y debió ser asistido de urgencia.

La secuencia había sumado tensión por el contexto en el que ocurrió el episodio, ya que la moto en la que se desplazaba estaba denunciada como robada. Ese dato colocó el hecho no solo dentro de un siniestro vial, sino también en una investigación vinculada al delito previo.

Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Tras el impacto, el joven fue trasladado al hospital en estado delicado y quedó internado con pronóstico reservado. Desde ese momento, la evolución clínica era seguida de cerca debido al cuadro de extrema gravedad derivado de las heridas.

Finalmente, durante la noche del domingo se confirmó su muerte, lo que ahora abre una nueva instancia dentro de la investigación judicial para determinar cómo continuará la causa a partir del desenlace fatal.

Fuente: Mi8

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