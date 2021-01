Murió el intelectual Carlos Escudé

Su mujer, la socióloga Mónica La Madrid, había fallecido en octubre por coronavirus

El intelectual Carlos Escudé murió este viernes 1 de enero tras pasar más de dos meses internado con coronavirus. A fines de septiembre había fallecido su mujer, la socióloga Mónica La Madrid, a causa de la misma enfermedad.

Escudé era un politólogo y escritor argentino que se formó en la Universidad de Yale y en la década del 90′ fue asesor del Ministro de Relaciones Exteriores Guido di Tella. Además, era investigador del Conicet, docente en diferentes universidades del país y se desempeñaba como Director del Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES). Antes de realizar su doctorado en Estados Unidos había estudiado en Oxford y en la UCA.

Como intelectual, Escudé tuvo una carrera prolífica, con más de 30 libros y cientos de publicaciones académicas y periodísticas en diferentes idiomas. Tanto en su ro de académico y como en el de asesor político en cuestiones de relaciones internacionales, Escudé defendió la teoría del Realismo periférico, una escuela de pensamiento que plantea que los Estados no centrales -como Argentina- debían evitar evitar confrontar con las potencias, para no pagar altos costos económicos y sociales.

Las célebres “relaciones carnales” con los Estados Unidos que implementó en canciller Di Tella durante el menemismo encuadraban dentro de los planteos teóricos de Escudé, por lo que muchos le atribuyeron su autoría intelectual.

A lo largo de su carrera, Escudé recibió varios premios, entre los que se destacan la beca Guggenheim para estudiar las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina (1984), la Orden de Bernardo O’Higgins por su defensa de la paz entre la Argentina y Chile (1986), el Premio Bernardo Houssay del Conicet (1987) y el diploma Konex por su labor como politólogo (1996).

Fiel a su estilo confrontativo y polemista, durante los últimos años había tomado posición pública a favor de Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán. “Es verdaderamente una canallada que se quiera meter presa a una ex presidenta y a un ex canciller por un acto de gobierno que no es justiciable. Fue un acto de gobierno estúpido, que seguramente estaba destinado a no tener éxito jamás, pero eso no es un delito. Traición a la patria no hubo en esto. Si la hubo en alguna otra cosa, no sé”.

Su mujer, Mónica La Madrid, falleció el 30 de septiembre luego de luchar contra el coronavirus. Había nacido en 1949, en la localidad bonaerense de Dolores, y se casó en 1977 con Escudé. Era una socióloga egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA). Escudé con una de las máscaras que utilizó durante la pandemia para protegerse del coronavirus

Durante los años 80 La Madrid había sido asistente de Investigación en el Roper Centre de Opinión Pública y asesora en Opinión Pública de la Subsecretaría de Cultura de la Argentina. También fue miembro fundador de SAIMO (Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión)

En 1981 había trabajado en Investigación de Mercado en IPSA Argentina y siete años después de convirtió en la Gerente de la División de Estudios Ad-Hoc de esa firma. En 1997 instaló su propia empresa, Markwald, La Madrid & Asociados, en sociedad con Mónica Markwald, quien fuera su colega en IPSA y en Nielsen. El mensaje de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina

En abril el Gobierno de la Ciudad decidió implementar un polémico Permiso de Circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años. La intención era que esta herramienta los disuadiera de salir a la calle y les garantizara el distanciamiento preventivo ante posibles contagios. La medida se complementaba con otras y era parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad. La Madrid falleció este miércoles como consecuencia del coronavirus

Esa medida tenía como objetivo cuidador a los mayores de 70 años, que eran los más perjudicados por la pandemia, y fue duramente criticada por muchos intelectuales que están en esa franja etaria. Uno de ellos fue Carlos Escudé, que se manifestó a través de sus redes sociales.

“Libertad, libertad, Constitución, Constitución, contra el régimen fascista de Larreta”, se filmó gritando Escudé en la puerta de su domicilio con un cartel colgado sobre su pecho que decía su edad: 71 años.

“Voy a protestar contra la abominación anticonstitucional del gobierno de Rodríguez Larreta. Es como cuando los judíos tenían que ingresar al gueto dentro de determinada hora. Con esta pancarta me voy a pasear por la ciudad en desafío a la resolución. Hay que salir al frente, animarse, desafiar, estar dispuesto a ir a la cárcel. Prefiero una muerte por coronavirus antes que una vida protegida por Larreta”, contó, en aquel momento, en su cuenta de Facebook.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios