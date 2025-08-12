 MUSEO MAR: COMIENZA LA SEGUNDA TEMPORADA DE «CONVERSACIONES»

Desde este martes se podrá ver a través del Canal de You Tube del Museo MAR (@museo_mar) la nueva temporada de la serie titulada «Conversaciones» que toma como punto de partida la muestra «Gemelita», actualmente en exposición.

El primer capítulo establece un diálogo a fondo con la artista visual Mariana Pellejero. En la entrevista repasa sus incentivos, técnicas, procesos creativos y desarrollo de la muestra “Gemelita” de la cual es la autora. La entrevista a cargo de Nicolás Belmartino ofrece una atmósfera íntima donde artista y obra corren el velo de la exhibición y todo el recorrido hasta la puesta final.

Se trata de una producción integral del equipo de Comunicación del Museo MAR de Mar del Plata con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Acerca de la muestra y la artista:

En la muestra, Mariana Pellejero reúne una serie de trabajos inéditos que profundizan su indagación en torno a las posibilidades técnicas y conceptuales de la copia. Montando una especie de laboratorio de registros: en el que experimenta con el repujado que es una técnica que consiste en crear un relieve o impresión en relieve sobre una superficie, como papel, tela o metal, para darle un efecto tridimensional y texturizado; el frottage: en cambio requiere de frotar un lápiz sobre una hoja de papel colocada sobre un objeto para reproducir su textura y forma; los procedimientos fotográficos y la producción casera de pasteles óleo. Para su exposición trabajó sobre algunas piedras del sistema de Tandilia, el ancestral cordón serrano que conecta el centro de la provincia de Buenos Aires con el litoral atlántico. Esta colección de duplicados, estereografías y estelas líticas examina los modos en que la materia se replica y se transforma, ilustrando las fronteras cada vez más difusas entre lo artificial y lo natural. Cuenta con la curaduría de Alejo Ponce de León.

Estudió Bellas Artes en la especialidad grabado en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón, luego en el 2010 se instaló en Mar del Plata y formó parte de Mundo Dios. Fue seleccionada en residencias de producción, Festival Tsonami, Kiosko, CASo + MNG entre otras. Entre sus reconocimientos se destaca el 3er Premio del 107 SNAV categoría Grabado, la beca Oxenford, mención en pintura en 111 SNAV y fue seleccionada en Premio de Pintura Banco Central 2023. Además realizó la curaduría de Terrícolas dentro del programa Semillas de memoria, Museo Nacional Casa del Acuerdo, San Nicolás de los Arroyos. Secretaria de Cultura de la Nación. Actualmente vive y trabaja en Mar del Plata.

El ciclo proseguirá con entrevistas a artistas nacionales e internacionales que integran la muestra Bienalsur 2025.

