Museo Mar despide el verano junto a la Orquesta Sinfónica

Este domingo a las 20 se presentará la Orquesta Sinfónica de Estudiantes en el hall del Museo dirigida por el Mo. Eduardo Chelo Lamas con un repertorio de obras clásicas y contemporáneas de Bach, Beethoven, Beatles, John Williams hasta Charly García.

Integrada por estudiantes de distintas instituciones y músicos independientes que participan ad honorem; destinando lo recaudado, en los conciertos que se haya cobrado entrada, a la compra de instrumentos para préstamo a nuevos integrantes de la orquesta sin posibilidades de adquirirlo.



Eduardo Chelo Lamas estudió violonchelo en el conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Ocupó el de puesto de tuba solista de la Orquesta Juvenil Libertador San Martín, la Orquesta Académica del Teatro Colon de Bs As, Banda Municipal de Morón, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta Sinfónica de Neuquén, Orquesta Sinfónica de Rosario; Orquesta Filarmónica de Bs As, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de la facultad de Filosofía de Bs As, Orquesta Sinfónica de Olavarría. Profesor de la cátedra de metales de la orquesta escuela de Dolores. Profesor de la cátedra de Tuba y Eufonio del conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Bs As.

Comentarios

comentarios