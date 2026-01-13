MUSEO MAR: DOLORES REYES ABRE LECTURAS DE VERANO

Desde este martes el Museo MAR ofrecerá una intensa agenda de actividades gratuitas para todas las audiencias. La reconocida escritora Dolores Reyes abrirá el ciclo de Lecturas de Verano impulsado por el Instituto Cultural y se suma a diversas actividades vinculadas al arte contemporáneo.

La semana abrirá el 13 a las 19h con la presentación de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes dirigida por el Mo. Tadeo Pivetta ofrecerá un repertorio integrado por obras de Beethoven, Verdi y Mussorsgky, entre otros compositores. El jueves a las 18 llegará el Taller “Acción / Sensación”. Se trata de una propuesta intergeneracional en la que el museo deja de ser solo un espacio para mirar y se transforma en un lugar para experimentar; está dirigido para todo público. Luego a las 19 retornará “Abrazados al tango” del que participan artistas de la canción rioplatense para la realización de clases magistrales y prácticas guiadas; además, se propicia un espacio de milonga y se desarrollarán shows en vivo de tango para todas las edades. Por su parte el jueves a las 20 en el Auditorio se presentará “De los Vientos”, proyecto musical integrado por Silvana Boldrini y Facundo Lisi. Abordan el género canción con influencias de distintos lenguajes y formas de escucha, que se articulan en una identidad propia.

El viernes a las 19 la consagrada autora de “Cometierra” (2019), Dolores Reyes ofrecerá un conversatorio donde recorrerá trayectoria, lecturas y pensamientos. Escritora y docente, estudió Profesorado de Enseñanza Primaria en el Colegio Normal 10 y Griego y Culturas Clásicas en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el proyecto Untold Microcosms, para el British Museum de Londres y el Hay Festival, con su texto “El nombre de los árboles”, (Publicación septiembre 2022 por Anagrama y Charco Press). Su segunda novela Miseria, salió en abril del 2023 por Alfaguara para Argentina y Colombia y en mayo para Uruguay, España, Perú y Estados Unidos. En la actualidad está trabajando un libro de cuentos y la que será su tercera novela.

El mismo día en el Laboratorio, comenzará el ciclo “Post Playa Jam´s”, encuentros dedicados a diferentes disciplinas del arte contemporáneo en formato exploratorio con artistas invitados. La apertura estará a cargo del artista visual Ariel Bassano que propone una jornada dedicada al dibujo espontáneo, a través de ejercicios rápidos, apuntes y mapeos visuales dentro de la muestra de Bienalsur. También como todos los viernes a las 20 habrá el recorrido inmersivo por el MAR por Peluche Grupo con una serie de intervenciones performáticas.

Los sábados son de las infancias y en la plaza seca a las 19 el grupo Mano a Mano pondrá en escena la obra “NOSO3”, un espectáculo de circo contemporáneo donde el movimiento, el humor y la emoción guían la escena. Luego a las 20 el colectivo Pleamar presentará “Ecofonías”: un ciclo de conciertos itinerante, dedicado a la exploración sonora y la escucha contemplativa, donde naturaleza, territorio y tecnología se entrelazan en tiempo real.

La semana cerrará el domingo a las 20 en el Auditorio con el recital de Julio Fabiani trío. Su repertorio se compone de músicas originales y versiones de clásicos de la música popular, utilizando la improvisación como idea central de la propuesta estética. Conviven así elementos del jazz, de la canción popular y del folklore.

