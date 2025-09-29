MUSEO MAR: ESTRENA LA OBRA «AUTOMATA»

El sábado 4 de octubre a las 18h será el estreno del espectáculo poético, musical y teatral “Autómata” de Matías Martínez, con entrada gratis en el auditorio del Museo MAR.

La obra está creada a partir de la fabricación de un robot autómata que ejecuta música, una idea en la que participaron la marionetista escenoplástica marplatense Lucila Manso y el músico Matías Martínez. A través de canciones, proyecciones audiovisuales y textos poéticos de diversos autores, el espectáculo explora la automatización que vive el ser humano en las sociedades contemporáneas.

Es la historia de un músico obsesionado por su arte que entra en conflicto con los vínculos humanos que lo rodean. Toca el piano como símbolo de la mente automatizada, atrapada en un ciclo sin fin y marcada por su incapacidad de escapar del malestar que la aqueja.

Muchas de las ideas del espectáculo están inspiradas en las teorías del psiquiatra Jean de Clérambault sobre la automatización de la mente.

El espectáculo invita al público a reflexionar sobre cómo el miedo, el caos interno y la necesidad de control pueden convertir a la mente en una máquina. Al mismo tiempo, el relato musical abre caminos hacia la autoconciencia y la recuperación de la voluntad personal. Participan textos de las siguientes autoras y autores: Jamilla Coronello, Gonzalo Luna, Daniel Osuna, Federico Moyano, Vanina Osuna, Juan Piazza y Paola Galano, más la voz de Elisa Ippolito.

Matías Martínez es compositor, músico y realizador de espectáculos musicales y teatrales. Comenzó sus estudios de música a los 6 años de manera particular. Cursó guitarra en el Conservatorio Manuel de Falla en C.A.B.A. Integró varias agrupaciones musicales, entre ellas Cronopios, que realizó presentaciones en diversos sitios de Buenos Aires entre el 2001 y el 2003. Produjo material audiovisual y un trabajo discográfico. En Mar del Plata, estudió la carrera de Composición en el Conservatorio Luis Gianneo. Desarrolló su carrera solista durante 2 años, con una producción de 2 discos. Conformó la banda Heurística, grupo que tuvo una trayectoria de 7 años y una producción de 3 discos, piezas audiovisuales y shows en diversos escenarios del país.

