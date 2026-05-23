MUSEO MAR: PROYECTARAN «BAILARINA EN LA OSCURIDAD»

CONTINUA EL CINE DE MAYO DEDICADO A LARS VON TRIER EN EL MUSEO MAR

Durante el mes de mayo, el Cine Internacional del Museo MAR propone un recorrido por la obra del realizador danés considerado uno de los directores más provocadores del cine contemporáneo. El ciclo reúne cinco títulos centrales de Von Trier. Tanto la tensión entre la fragilidad humana y las imposiciones sociales, morales y religiosas, como las trágicas, violentas o redentoras definiciones de estos conflictos son rasgos propios de los universos, incómodos y desafiantes que plantea.

Este domingo a las 17h se exhibirá la multipremiada “Bailarina en la oscuridad” (2000) protagonizada por Bjork, Catherine Deneuve y David Morse. Re trata a Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente por las canciones y los números de baile de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto: está perdiendo la vista, pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego, si ella no consigue, a tiempo, el dinero suficiente para que se opere.



Cabe destacar que la entrada es gratis por orden de llegada y las funciones son a las 17h

Comentarios

comentarios