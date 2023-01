MÚSICA Y PLAYA HELENA BEACH

Una vez más en el centro de Mar Del Plata dice presente la música argentina con mega artistas del 13 al 28 de Enero con un line up único, entre ellos : María Becerra, J reí, Alan Gómez, Damas gratis y mucho más ! Además, también habrá fiestas como el club de la serpiente, Picheo y Polenta.

La playa privada más grande de argentina crea gran expectativa para esta temporada y los recitales en Mar del Plata coparán todos los escenarios, esperando a 30.000 personas que llegaran al lugar de encuentro junto con todo el talento musical, para pasar un verano inolvidable.

SOBRE HELENA BEACH

Históricamente alcanzando su primer gran popularidad bajo el nombre de “ Arena “ Helena Beach es un predio de 16 hectáreas fue y es parte de los eventos musicales más importantes del país durante las temporadas de Verano.

Siendo la playa privada más grande de argentina con 80.000 metros. Y contando con un auditorio de 10.000Mts2 donde se llevan a cabo los eventos de música masivos; restaurante para 100 cubiertos / parking para 600 vehículos; bajada exclusiva para camionetas 4×4, drugstore sector de sombra con reposeras y sombrillas.

LINE UP

Sábado 14.01 After Beach Helena + Alan Gomez + Set Picheo + Artistas Invitados

Sábado 14.01 – Polenta

Miércoles 18.01 – El Club de la Serpiente

Jueves 19.01 – Damas Gratis

Viernes 20.01 – La Joaqui + L-Gante + Alan Gomez x Picheo 808

Sábado 21.01 – Callejero Fino + J Rei + Alan Gomez by Picheo 808

Viernes 27.01 – Fauna

Sábado 28.01 – Maria Becerra

Sábado 28.01 – Artista Invitado + Alan Gomez x Picheo

