NACE EL FESTIVAL “FARO DEL MAR” EN MAR DEL PLATA CON DOS DÍAS DE MÚSICA EN VIVO

Viernes 3 y sábado 4 de abril

15.30 horas

Villa Victoria Ocampo – Matheu 1851

Tickets en venta: https://www.accesspro.com.ar/evento/1

Mar del Plata sumará un nuevo encuentro musical a su agenda cultural con el Festival Faro del Mar, un evento al aire libre que se realizará los días 3 y 4 de abril en Villa Victoria y que reunirá a destacados artistas de la escena nacional y local en un entorno único.

Entre los nombres principales se destaca Eruca Sativa, una de las bandas más potentes del rock argentino actual. También formarán parte de la programación Delfina Campos, Chechi de Marcos, Joaquín del Mundo y El Chacal y los Alpes Floriados, referentes de una nueva generación de artistas que vienen consolidando su lugar dentro de la escena musical.

La propuesta busca combinar música en vivo, naturaleza y una experiencia cultural diferente en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con una grilla que reúne diversos estilos y artistas en crecimiento.

Grilla del festival

Eruca Sativa

Chechi de Marcos

Delfina Campos

El Chacal y los Alpes Floriados

Joaquín del Mundo

Cisne Elocuente

Soy Sofía

Bautista Stocchi

Nicotina

Juan Navia

Llullo

María Morgade

El Festival Faro del Mar se presenta como una nueva propuesta cultural en la ciudad bajo el lema “Donde el sonido del mar se convierte en música”, reuniendo a distintas generaciones de artistas en un encuentro que promete convertirse en una cita destacada dentro del calendario musical marplatense.

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