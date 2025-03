NAFTA EN EL HIPODROMO DE LA PLATA

Nafta, la banda de soul argentina, continúa girando y presentando su disco ¨Nafta II¨. En el mes de abril la ciudad de las diagonales los recibirá en el Hipódromo de la ciudad de La Plata para dar un show épico a cielo abierto. La cita será el sábado 12 de abril, 21hs, este mega evento tendrá como opening a Palta and the Mood. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera La Plata (58 N° 770). Comprando con tarjetas Visa y MasterCard del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés. PH Tebo Penovi

Desde 2016 que NAFTA no para. Luego de años en constante crecimiento, dando dos shows a sala llena en el Gran Rex, girando por el país y formando parte de diversos festivales de renombre, la banda de soul argentino nos presenta su esperado segundo álbum de estudio, titulado,

simplemente, NAFTA II.Este disco, conformado por 12 pistas – entre ellas los adelantos “Duele” y “Quiero Verte”, se nos presenta como un viaje groovero, sensorial y rítmico, con elementos del R&B y hip-hop, pero que confluyen en el universo sonoro particular de NAFTA, como podemos apreciar en el tercer track del material: “Andate”. En esta secuela, queda en evidencia la evolución musical del grupo, que a través de una producción meticulosa y fina, no pierde la esencia de su predecesor pero nos introduce poco a poco en una nueva etapa.El lanzamiento, al igual que su debut, es acompañado por una película con dirección de Pablo Rojzman, que funciona como el complemento perfecto de las canciones y sus narrativas.Escucha ¨Nafta¨