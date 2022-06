Narcos venden el 70% de las drogas por redes sociales

La venta de drogas por redes sociales creció con la pandemia. Así lo revela un informe de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA)

En medio de la pandemia del coronavirus que, a más de dos años de haber llegado al país, generó cambios profundos en los hábitos y costumbres en cuanto a la adquisición de productos y servicios, trascendió que el 70% de la venta de drogas se lleva a cabo por medio de internet, en tanto que los especialistas alertaron que «la impunidad se ha adueñado de esta forma de comercializar».

Así lo informó el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, en referencia al importante negocio de la venta online de sustancias ilícitas que creció con la pandemia del coronavirus.

Delivery y camionetas con parlantes

«La gente de clase media que consume drogas ha logrado evitar ir a las villas o a lugares peligrosos a comprar sustancias gracias a haber encontrado esta nueva forma de comprar drogas que trajo la propia pandemia», comenzó Izaguirre, quien continuó: «La pandemia ofreció al delivery y el ingreso de dinero a través de Mercado Pago y otros sistemas de pago, que hacen que el vendedor de drogas obtenga el dinero y envíe las sustancias a la puerta de la casa del consumidor».

Asimismo, explicó: «Habría que marcar otro tema que no es menor. Se ha visto una cantidad importante de camionetas que tienen parlantes en los que dicen que compran heladeras y artefactos usados. Ahora me he enterado que hay camionetas como estas que van en busca de lo que coloquialmente se denominan ‘fisuras’, es decir, jóvenes consumidores de drogas que necesitan dinero para la próxima dosis y que no tienen ningún inconveniente en sacar la heladera de casa y llevarla a la vereda para hacerse de unos cuantos pesos para poder seguir consumiendo».

«Por eso la gran cantidad de camionetas que hay, que en definitiva le solucionan la obtención de dinero para comprar la próxima dosis a los consumidores de drogas», agregó.

Venta por Internet

Por otro lado, el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina indicó que cada vez es más grande el mercado de venta de sustancias ilegales en internet.

«Otro tema interesante es que hay cada vez mayor cantidad de ofertas de drogas desde internet. Por tanto, la variedad y calidad hacen que las personas entiendan que esta es la mejor manera de adquirir ciertos tipos de sustancias», lamentó Izaguirre.

Finalmente, apuntó contra el sistema judicial e hizo hincapié en que vender drogas a través de la red es una forma más «segura» para que los vendedores no caigan en manos de la Justicia.

«La situación policial es prácticamente nula, porque hay que hacer toda una investigación para llegar al vendedor, entonces la impunidad se ha adueñado de esta forma de comercializar», explayó el presidente de la AARA.

Y, de forma contundente, concluyó: «Bajo este punto, el vender de drogas es más seguro. Eligen vender por internet porque el dinero entra ‘cash’ y la venta de la sustancia se hace más rápida y concreta».

Siete de cada 10 alumnos consumieron o consumen marihuana

Cabe rememorar que la comercialización de drogas es cada vez más visible en espacios donde, se creía, no estaba tan presente. Por ejemplo, a principios de mayo, Izaguirre alertó que cuatro de cada 10 alumnos consumen cocaína.

Además, dio a conocer que siete de cada diez chicos que van a la escuela consumen o consumieron marihuana, un dato alarmante, ya que, según afirmó en aquella oportunidad el titular de la AARA, esta sustancia «lo primero que hace es deteriorar la memoria reciente, es decir, la persona no puede retener durante más de cinco minutos una idea que se la haya dado en clase».

«En realidad, lo que trae la marihuana son problemas psiquiátricos severos y produce paranoia, psicosis y esquizofrenia. Cuando más joven es la persona, más rápido llegarán los deterioros mentales», señaló en su momento Izaguirre.

Fuente: Diario Popular

