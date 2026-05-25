Netflix celebra el estreno de la película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo con un evento familiar en Mar del Plata

El 30 y 31 de mayo, la Plaza Mitre de Mar del Plata será sede de un evento gratuito y al aire libre con actividades inspiradas en la película

Netflix anuncia un evento para fans inspirado en Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película que estrena globalmente el próximo 28 de mayo. El evento se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 11:30 a 15 horas, en Plaza Mitre (Av. Colón S/N), Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.



Pensado especialmente para niños y niñas de hasta 12 años y sus familias, el evento propone un paseo al aire libre para interactuar, crear contenido y recorrer estaciones recreativas inspiradas en el universo de Dibu Martínez. La cita será en la ciudad que vio nacer al arquero y ocupa un lugar central en la película. Durante ambos días, quienes se acerquen podrán participar de distintas actividades temáticas, además de disfrutar de food trucks, música y otras sorpresas.



La película, que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados, está basada en un cuento de Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

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Ficha técnica:

DIRIGIDA POR: Gustavo Cova

ESCRITA POR: Hernán Casciari

ILUSTRADA POR: Ricardo Liniers

PRODUCTORES GENERALES: Agustín Pichot y Juan Makintach

PRODUCTORES EJECUTIVOS: Sergio Ferraro y Alejandro Greco

SHOWRUNNER: Andrés Emilio

PRODUCIDA POR: PEGSA

Acerca de Pegsa

PEGSA es una de las más importantes productoras integrales de contenidos orientados principalmente al deporte y al entretenimiento. Fundada en 2011 por Agustín Pichot, está integrada por más de 600 profesionales de la industria y cuenta con tecnología avanzada de producción y postproducción. Con oficinas en toda América, PEGSA produce contenido para las principales plataformas de streaming y TV paga, transmitiendo eventos en simultáneo en más de 40 países. Entre sus producciones se destacan Angel Di María: Romper la pared; O11CE; Rockstar: Duki desde el fin del mundo; El Encargado; Sean Eternos: Campeones de América; Espartanos, una historia real; Kun por Agüero y Planners.

Acerca de Netflix

Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento.

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