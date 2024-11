Netflix dio luz verde a la producción de un documental sobre Nora Dalmasso

La plataforma de streaming dio luz verde al documental sobre crímenes reales de Pulse Films, la productora británica detrás de La desaparición de Madeleine McCann y Gangs of London según informa el portal Deadline.

El documental, titulado Las muchas muertes de Nora Dalmasso, examinará el asesinato de Dalmasso en Río Cuarto, ocurrido en noviembre de 2006. El cuerpo de Dalmasso fue encontrado en el dormitorio de su hija con el cinturón de tela de su bata atado con un doble nudo alrededor de su cuello.

Dieciocho años después del incidente, el asesino de Dalmasso aún no ha sido llevado ante la justicia por las autoridades. Su esposo Marcelo Macarrón fue absuelto durante un juicio en 2022 después de que se concluyó que estaba participando en un torneo de golf en Uruguay en el momento del asesinato.

El dedo también ha sido apuntado erróneamente al hijo de Dalmasso, Facundo Macarron, en un caso que se considera ampliamente que ha sido mal administrado, lo que resultó en protestas en Río Cuarto y las renuncias de funcionarios policiales y fiscales, según informes.

Los principales protagonistas del Caso Dalmasso al momento de su muerte:

Nora Dalmasso: Empresaria, de 51 años. Vivía con su familia en el barrio privado Villa Golf. Se le adjudicaban relaciones extramatrimoniales. Fue encontrada el 26 de noviembre pasado estrangulada y semidesnuda en el cuarto de su hija. Testigos dicen que antes de ser asesinada, pasó a buscar a un conocido por una fiesta.

–Marcelo Macarrón: Médico traumatólogo, de 59 años. Esposo de la víctima. Se encontraba en Punta del Este jugando un torneo de golf mientras su esposa era asesinada. Dice que no quiere «juzgar» la vida privada de Nora y que no tiene «nada que ocultar».

–Facundo Macarrón: Estudiante, de 19 años. Hijo de la víctima. Declaró que la noche en que su madre era asesinada, él fue a una cena en el Rotary Club de la capital cordobesa. Ayer se anunció que fue imputado en el caso. Luego, su tía salió a decir que Nora «ya conocía su elección sexual».

Rafael Magnasco: Ex asesor de la Secretaría de Seguridad provincial, de 41 años. Quedó como primer imputado en el caso luego de que se presentara voluntariamente a la Justicia. Niega haber sido amante de Dalmasso, pese a los rumores. Cuando se enteró de que el homicida podría ser estéril, se hizo un estudio de fertilidad y lo presentó a los fiscales del caso.

Guillermo Albarracín: Contador, amigo de Macarrón y confeso amante de Nora. Estaba con el traumatólogo en Punta del Este en el momento del crimen. Pero como sus comprometedores mensajes de texto estaban en el celular de la víctima, decidió confesar su relación con ella.

Gastón Zárate: Pintor y albañil, de 27 años. Trabajó en la casa de Dalmasso. Fue incriminado en la causa por un amigo, pero luego éste reconoció que había sido intimidado para hacerlo. Una multitud marchó por las calles de Río Cuarto para pedir su liberación, en el llamado «Perejilazo».

Carlos Curiotti: Un muchacho de 20 años que sufre problemas mentales. Incriminó a Zárate en el homicidio, pero luego confesó que tres policías lo presionaron para hacerlo.

Javier Di Santo: Fiscal de Río Cuarto. Principal investigador del caso. Al principio, integraba un equipo más amplio de personas que llevaban adelante las pesquisas, pero luego -cuando Darío Vezzaro fue nombrado fiscal general de la provincia- quedó como único responsable del expediente.

