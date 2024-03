Nicki Nicole habló tras la separación con Peso Pluma

A un mes de que se viralizara un video de Peso Pluma junto a una mujer en un hotel de Las Vegas y terminara con la relación que tenía con Nicki Nicole. La cantante habló de la ruptura y cómo lo vivió en aquel momento.

En una entrevista Nicki aseguró que se enteró como todo el mundo, por las redes, de la infidelidad y que en ese momento se preguntó qué debía hacer al respecto. Fue ahí que expresó que fue fiel a sí misma y sintió el apoyo de las personas que se acercaron para darle apoyo.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”, expresó la cantante.

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil”, agregó.

Para cerrar expresó: “Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.

Fuente: Filo News