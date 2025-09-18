Niebla y nubes: cómo estará el clima el jueves 18 de septiembre en Mar del Plata

La niebla es protagonista del clima este jueves 18 de septiembre de 2025. Las nubes marcarán el ritmo el resto del día.

Más allá de que las temperaturas no son hostiles, la primavera en Mar del Plata se hace esperar. El clima para este jueves 18 de septiembre anticipa un día marcado por la niebla y las nubes.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada gris en la ciudad. La temperatura mínima de 11 gados confirma que el frío polar ya no está entre nosotros. La máxima, en tanto, llegará a lo largo del día hasta los 19 grados.

Sin embargo, la principal característica del día será la neblina y las nubes. Durante la mañana, la bruma y la humedad serán protagonistas. Ya por la tarde ese fenómeno desaparecerá, pero el día se mantendrá nublado.

El viernes será similar en cuanto a las temperaturas, pero el SMN ya prevé lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

