Niña marplatense fue acosada por un degenerado en Instagram

Adrián tiene una mezcla de bronca y asombro por lo que le pasó a su hija de 12 años, quien fue víctima de grooming a través de la red social Instagram. “En las capturas de pantalla que hice se ve que mi hija le contó que recién terminaba la Primaria y él la siguió acosando. Tengo hasta audios grabados”, relató.

Este padre marplatense que descubrió la situación hace dos semanas, contó, en diálogo con Ahora Mar del Plata, que siempre le revisaba el celular a su hija para llevar un control, pero que no se dio cuenta. “Los padres se relajan con los teléfonos. Yo siempre se lo revisaba, pero no encontré nada y ahora salió todo. Vengo a buscarla a la puerta de la escuela porque no sé qué información le brindó mi hija”, relató.

“Descubrí de todo, en un momento no pude seguirlo porque era insostenible. Le hice una videollamada y se empezó a masturbar en vivo”, contó luego Adrián.

“Lo descubrí en el teléfono de mi hija hace como dos semanas, encontré una conversación rara. Le mandé un mensaje diciéndole de todo, y lo eliminé, pero me di cuenta que debía ser más vivo, entonces empecé a hablarle haciéndome pasar por mi hija. La extorsionaba. Empecé a investigar yo, que es lo que debería hacer la policía”, reconoció luego el papá de la niña.

“Tengo las denuncias, tengo todo, pero la justicia es muy lenta. y la pena por lo que investigué no va a ir preso, pero ese tipo de perfiles es de personas enfermas, degenerados, que no sabés cómo pueden reaccionar. Eso está mal, la justicia y las leyes acá son erróneas”, se lamentó luego.

“Tengo los videos mandándole cosas a mi hija de 12 años, es un mitómano, pedófilo y enfermo de La Plata. Espero que la justicia pueda avanzar. Le pasa a un montón de padres”, reconoció también.

Además, Adrián contó que después de tanto buscar, pudo dar con el acosador. “El perfil era su nombre abreviado, me costó encontrarlo hasta llegar en Facebook a la madre, el hermano y la empresa donde labura, que era de su padre. Resulta que existe, no le estaban usando el perfil, lo llamé y me dijo que lo hackearon. Ahora en Google no lo podés encontrar porque dio de baja todo”, aseguró Adrián.

“La denuncia quedó en la comisaría, nunca la derivaron. Es la burocracia de este país con estas cosas. El grooming no tiene pena. Queda todo en la nada, por eso decido hacer el escrache social, que es una buena opción”, finalizó.

¿Qué es el grooming?

El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales.

El término de “grooming” tal como se lo conoce en el habla hispana o “child grooming” en el habla inglesa, es un anglicismo que se traduce en conductas de acercamiento o acicalamiento, configurándose como delito en distintos países de América Latina.

Representa una serie de conductas deliberadamente emprendidas por una persona con el objetivo de contactar a un niño, niña y/o adolescente y así ganarse su confianza, estableciendo un vínculo emocional a fin de disminuir sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal en el mundo físico, o bien, como en la mayoría de los casos, obtener el material de contenido sexual por parte de la víctima para su comercialización, distribución y/o para satisfacer su perversidad sexual.

Este proceso es ejecutado por el acosador y consta de distintas etapas bien diferenciadas, las cuales podrán ser reemplazadas y/o alternadas entre sí:

1) Etapa de enganche o entrapment (atrapamiento): Con el objetivo de ganarse la confianza y establecer un vínculo de amistad, en esta etapa el acosador se acerca al niño, niña o adolescente generalmente falseando su identidad y/o su edad, a través de una conversación donde prevalece el intercambio de gustos, preferencias e intereses.

2) Etapa de fidelización: En esta etapa el acosador a sabiendas de los gustos e intereses del niño, niña o adolescente profundiza la relación obteniendo una mayor cantidad de datos personales, donde intentará mantener cautiva la atención procurando fidelizar el vínculo a través del intercambio de secretos, confidencias, promesas, etc.

3) Etapa de seducción:En esta etapa el acosador seducirá y sexualizará la conversación, generalmente mediante preguntas y/o relatos, para generar en el niño, niña o adolescente un compromiso y/o dependencia emocional.

4) Etapa de acoso sexual: Esta etapa se caracteriza por una marcada agresión sexual, implícita o explícita, en la cual el acosador manipula a la víctima a través de la solicitud de imágenes y/o videos íntimos, o bien, la propuesta de un encuentro personal. En aquellos casos en los cuales el niño, niña o adolescente no acceda a sus requerimientos, el acosador ejercerá distintas formas de violencia, tales como: chantaje, extorsión, amenazas o coacciones.

Como conclusión, este proceso puede transcurrir durante días, semanas, meses y/o años, transformándose en una nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico contra niños, niñas y adolescentes.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

