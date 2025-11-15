Nito Artaza regresa a Mar del Plata con “Passión, La Marca del Engaño”

El productor Aldo Funes ultima detalles para el estreno de “Passión, La Marca del Engaño” y el elenco se reunió para realizar la sesión oficial de fotos de marquesina, anticipando uno de los grandes atractivos teatrales del verano marplatense.

Nito Artaza encabezó la producción fotográfica junto a Alejandro Paker, Mónica Farro, Vanina Escudero, Kitty Locane, Belén Di Giorgio y Hernán Figueroa. Entre poses, risas y guiños al espíritu de la obra, el equipo dejó en claro que la comedia llegará con humor, enredos y una puesta en escena que promete cautivar al público.

El estreno será el 26 de diciembre en el Teatro Santa Fe (Santa Fe 1854), donde la obra ofrecerá funciones durante toda la temporada estival en “La Feliz”.

Una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar del mejor teatro de verano, con un elenco de primera y una historia que sorprenderá de principio a fin.

