No docentes universitarios definieron cronograma de protestas: reunión en rectorado y otros dos paros de 48 horas

La conducción gremial de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata se reunieron para definir la continuidad de un plan de lucha que se puso en marcha esta semana, también con medida de fuerza, y apunta a buscar respuestas del gobierno nacional a sus demandas de mejores salarios, presupuesto para la educación superior y condiciones laborales.

La dirigencia de la Agremiación del Personal Universitario (APU), en acuerdo con sus afiliados y según se había acordado días atraás en asamblea extraordinaria, le pusieron fecha y modalidad a los próximos pasos que se darán en el marco de esta causa.

Para este jueves tienen prevista una reunión frente a la sede del rectorado para manifestar sus demandas, jornada en la que coincidirán con similar convocatoria del personal docente, que esta semana lleva adelante un paro durante lunes y martes, tambíén bajo las mismas consignas.

APU dispuso que la siguiente instancia será un nuevo paro, esta vez con desarrollo el martes 19 y miércoles 20.Y se confirmó un terero para este mes, a concretarse el miércoles 27 y jueves 28

El listado de reclamos que presentan a las autoridades incluye recomposición salarial inmediata, promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, condicione de ingreso de personal, también mejora de las condiciones para desempeñar las distintas tareas, cumplimiento el “bono local” y estructuras orgáníco funcionales que están pendientes de resolución.

APU paró este lunes y martes como primera acción de su plan de lucha para este segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. A la par tomaron similar medida los agrupados en la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), en este caso con un paro que también comenzó con el inicio de la semana y se extenderá hasta el viernes.

