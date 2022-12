NO HAY PEOR ACTO DICTATORIAL QUE DESCONOCER EL RESULTADO DE LAS URNAS

El día 1 y 2 de diciembre del 2022, se llevaron a cabo las elecciones convocadas por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, para renovación de cargos de los siguientes cuerpos orgánicos: a) CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL; b) COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS; c) TRIBUNAL DE ÉTICA GREMIAL; d) JUNTAS EJECUTIVAS DE SECCIONAL.

En la elección de JUNTA EJECUTIVA DE SECCIONAL MAR DEL PLATA resultó electo el Cro MAXIMILIANO ESCRIBA como Secretario General y toda la comisión Directiva que lo acompañaba.

Del Acta de cierre de escrutinio realizada por la Junta Electoral de la Seccional Mar del Plata en presencia del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y que se encuentran en el expediente Nº EX 2022 99106429 APN DGDY de fecha 2 de diciembre de 2022, el resultados de los votos en la presente seccional dio ganadora la Lista Azul en la JUNTA EJECUTIVA DE SECCIONAL MAR DEL PLATA por 442 votos contra 357 votos de la lista Celeste y Blanca.

La lista Azul que integramos ganó en 5 seccionales resultando electo los Cros. a Secretario General: JUNTA EJECUTIVA SECCIONAL MAR DEL PLATA: Cro Roberto Maximiliano Escriba; JUNTA EJECUTIVA SECCIONAL SANTA FE: Cro. MARCELO FABIAN GARIBOLDI; JUNTA EJECUTIVA SECCIONAL CÓRDOBA: Cro. Héctor Leonardo Quevedo; JUNTA EJECUTIVA SECCIONAL SANTIAGO DEL ESTERO: Cro. Eduardo Palma y JUNTA EJECUTIVA SECCIONAL JUJUY: Cro. Santiago Vilte.

Que no obstante ello, en fecha 6/12/22 la JUNTA ELECTORAL CENTRAL proclamó ganadores a los candidatos que perdieron para ocupar los cargos de JUNTA EJECUTIVA en dichas Seccionales, pretendiendo justificar su ilegal actitud, que se actuó como si todos los distintos cuerpos orgánicos electivos fueran uno solo.

Por tal motivo, se procedió a la inmediata impugnación y rechazo de la mentada proclamación. Ello así por cuanto proclamar ganadores a los candidatos a integrar JUNTA EJECUTIVA que perdieron, viola la garantía de democracia interna y es contrario a la voluntad mayoritaria de los afiliados de Seccional que han elegido quién debe conducir cada una de las JUNTAS EJECUTIVAS de su SECCIONAL, atentando contra todos los principios, derechos y garantías, de Libertad y Democracia Sindical.

Pero además, resulta contrario a los propios hechos de la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, dado que cuando se ha presentado más de una lista en las JUNTAS EJECUTIVAS de Seccionales, que comúnmente se denominaron `listas colectoras´ SIEMPRE SE PROCLAMÓ GANADORA A QUIEN MÁS VOTOS RECIBIÓ EN LA SECCIONAL, NUNCA A QUIEN PERDIÓ. No hay antecedentes en la larga vida electoral de la UTA de ungir en una Seccional a una JUNTA EJECUTIVA que haya perdido.

Queda evidenciado de los hechos mencionados, el sinsentido de que la JUNTA ELECTORAL CENTRAL PROCLAMARA GANADOR A QUIEN PERDIO LAS ELECCIONES. PERO LO MAS GRAVE ES QUE ADEMAS RESULTA CONTRARIO A LOS PROPIOS ANTECEDENTES DE LA UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, dado que siempre se ha presentado más de una lista en las JUNTAS EJECUTIVAS de Seccionales (que comúnmente se denominaron “LISTAS COLECTORAS”) SIEMPRE SE PROCLAMO GANADORA A QUIEN MAS VOTOS RECIBIO EN LA SECCIONAL, JAMAS A QUIEN PERDIO LAS MISMAS COMO SE QUIERE HACER EN EL PRESENTE CASO.- NO EXISTE ANTECEDENTE EN LA LARGA VIDA ELECTORAL DE LA UTA DE ELEGIR EN UNA SECCIONAL A UNA JUNTA EJECUTIVA QUE HAYA PERDIDO.

Lo que nos está pasando a los trabajadores afiliados a la UTA local, es como si a los Marplatenses no le reconocieran al intendente que eligieron, porque a nivel provincial y nacional haya ganado otro partido, eso a nadie se le ocurriría, salvo a los personajes que manejan la UTA tan apegado a estas prácticas dictatoriales.

No es intención de este conjunto de trabajadores, tener que salir a marchar para que se nos respeten los derechos básicos de una sociedad, como son la DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD SINDICAL, y mucho menos que se perjudiquen miles y miles de usuarios, en su gran mayoría también trabajadores que utilizan el servicio de transporte, pero estos inconvenientes son el resultado de la inescrupulosa y dictatorial decisión de las autoridades de la UTA, de no respetar el resultado de la urnas. No hay hecho más aberrante en la vida democrática de una sociedad que no respetar el resultado de una elección, ni posibilidad alguna de querer desconocer, bajo ningún artilugio, la voluntad popular de los afiliados a una organización sindical que se expresaron en las urnas.

Estos son los motivos que nos llevan a marchar y peticionar ante las autoridades este miércoles 21 de diciembre, para que intervengan y nos den una solución dentro del marco de la democracia y del estado de derecho, INTERRURRUMPIENDO EL SERVICIO ENTRE LAS 9 Y 12 DEL MEDIODIA DEL DIA 21 DEICIEMBRE DE 2022.

No por ser trabajadores podemos permitir semejante atropello, primero nos llevaron las paritarias nacionales, luego nos llevaron la obra social, y ahora nos quieren llevar nuestra voluntad popular expresada a través del voto en las urnas.LA TOLERANCIA TIENE LIMITES

