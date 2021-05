¿No sabés qué ver? Te recomendamos las mejores películas y series para disfrutar en casa

Las nuevas restricciones propuestas a nivel nacional ameritan un listado de series y películas para acompañar los 9 días de aislamiento estricto. Rodrigo Fernández Mallo, integrante del MediaLab de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recomienda los títulos más destacados.

LA MUJER EN LA VENTANA, película de suspenso estrenada el pasado 14 de mayo, protagonizada por Amy Adams y con la actuación de Gary Oldman y Julianne Moore. La Dra. Anna Fox sufre de agorafobia y pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, observa algo que sucede frente a su casa en el hogar de los Russell, una familia a la que todo el barrio toma por ejemplar.https://www.youtube.com/embed/HbwzkVNS7KY?feature=oembed&wmode=opaque

AMOR Y MONSTRUOS, protagonizada por Dylan O`Brien. Pasaron 7 años desde que una horda de monstruos arrasó el mundo. Todo ese tiempo, Joel ha vivido escondido en el subsuelo pero, cuando consigue contactar por radio con su novia de la escuela, decide arriesgarlo todo y viajar 150 km para verla.

EL INOCENTE, serie española original de Netflix basada en la novela de Harlan Coben, dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado, entre otros. Desde su estreno, el 30 de abril de 2021, forma parte del Top10 de la plataforma. Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de ella volverá a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

OXIGENO, película francoestadounidense protagonizada por Melanie Laurent y estrenada el 12 de mayo en la plataforma. Una mujer despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo ha terminado encerrada en una caja no más grande que un ataúd. Mientras se queda sin oxígeno, debe reconstruir sus recuerdos para escapar de esa pesadilla.https://www.youtube.com/embed/QisQapT1WD8?feature=oembed&wmode=opaque

YO SOY TODAS LAS NIÑAS, película sudafricana original de Netflix sobre el drama del tráfico infantil, dirigida por Donovan Marsh. Estrenada el pasado 14 de mayo, la cinta que pone el foco en el oscuro comercio internacional de niñas africanas también forma parte de los títulos destacados de la plataforma.

SOSPECHA MORTAL, película de acción, crimen y suspenso estrenada el pasado 30 agosto de 2019, dirigida por Andrea Di Stefano y basada en la novela Three Seconds de Roslund & Hellström. Pete Koslow es un criminal que dejó su antigua vida dentro del mundo del crimen para trabajar como soldado de operaciones especiales combatiendo a la mafia. Durante esta nueva faceta colabora con la Policía de Nueva York para resolver un caso de tráfico de drogas. Sin embargo, ese camino lo volverá a llevar a prisión, ya que la seguridad de su esposa e hija también está comprometida.

UN PEQUEÑO FAVOR , película de comedia y suspenso, dirigida por Paul Feig y estrenada el pasado 20 de mayo. En un pequeño pueblo de los Estados Unidos, una vloguera investiga la súbita y misteriosa desaparición de su mejor amiga.

THE ARMY OF THE DEAD, dirigida por Zack Snyder y estrenada este 21 de mayo. Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas, justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con todos los riesgos que ello conlleva

LAS SUFRAGISTAS, película histórica estrenada el 14 de mayo en la plataforma HBO y dirigida por Sarah Gravon donde se muestran los sucesos ocurridos a principios del siglo XX cuando un grupo de mujeres británicas iniciaron un movimiento para ejercer su derecho al voto.

LA CHICA DEL TREN, estrenada el 10 de mayo en Amazon Prime Video y dirigida por Tate Taylor. Una mujer con problemas de alcohol descubre algo terrible que ocurrió en la casa de una pareja que parece ser completamente perfecta.

MIDSOMAR, protagonizada por Florence Pugh, dirigira por Ari Aster y estrenada el pasado 15 de mayo en la plataforma de Amazon Prime Video. Una pareja de estadounidenses acude con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño toman un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

Para ver en familia

Como si fuese poco, Rodrigo agrega una selección de clásicos infantiles para disfrutar con toda la familia.

PINGUINOS DE MADAGASCAR LA PELICULA, estrenada en el 2014 y dirigida por Eric Darnell y Simon J. Smith. Los valientes pingüinos Skipper, Kowalski, Rico y Cabo unen fuerzas con un espía experto para frustrar los planes de un villano con tentáculos que desea apoderarse del mundo.

MITCHELL VS LAS MAQUINAS, película de comedia y ciencia ficción dirigida por Michael Rianda. El viaje por carretera de la familia Mitchell, que va a acompañar a uno de sus hijos a su primer día de universidad, se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad.

HIGH SCHOOL MUSICAL T2: LA SERIE. La segunda temporada estrenada el pasado 14 de mayo en la plataforma de Disney es una especie de falso documental que incluye realidades que antes eran impensadas de ver en un contenido para la familia. Como homenaje a la exitosa película, los profesores y alumnos recrean el musical tomando los roles de la película. En esta segunda entrega, los Wildcats de East High deben enfrentarse a la escuela North High en una competencia de alto prestigio en la que la lealtad es puesta a prueba.

