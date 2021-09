Nocturnidad marplatense: gastronómicos y comerciantes elevaron el pedido de una prueba piloto

Se presentó un nuevo proyecto para habilitar la nocturnidad marplatense. Tal como anticipó El Marplatense en el pedido se pretenden eliminar las burbujas en los boliches de la ciudad y comenzar a trabajar con aforo, bajo un nuevo protocolo, que deberá ser presentado por el Municipio a la Provincia.

Tal es así, que en una carta dirigida al intendente Guillermo Montenegro, que los comerciantes dedicados al sector del entretenimiento y la gastronomía nocturna de Mar del Plata solicitaron la posibilidad de llevar a acabo una prueba piloto del protocolo para el desarrollo de la actividad, elaborado bajo consulta a las autoridades municipales correspondientes.

La petición según profesan los comerciantes «responde a la extrema necesidad de restablecer la actividad comercial y laboral de un sector de la economía que se encuentra interrumpido desde marzo de 2020, teniendo en cuenta un marco de control y regulación que sean acordes a la situación epidemiológica, sanitaria y socio económica actual de la ciudad, estableciendo la conformación de zonas seguras y permitiendo el desarrollo de actividades propias conforme las respectivas habilitaciones».

Y entre los fundamentos, se destacó Mar del Plata «se encuentra atravesando un cuadro de mejoría sustancial en todos los índices sanitarios y epidemiológicos relevados por las autoridades estatales y ese avance ha de ser considerado con el fin de permitir la recuperación gradual del trabajo digno, el legitimo ejercicio del comercio y el entretenimiento seguro».

Por otra parte, comunicaron que «no podemos dejar de mencionar el crecimiento exponencial existente en torno a la oferta del entretenimiento nocturno clandestino, que se ha manifestado a partir de las restricciones impuestas a nuestra actividad mediante el desarrollo de fiestas, reuniones, eventos masivos y aglomeraciones sin control alguno, tanto gratuitas come con fines de lucro, que no sólo ponen en riesgo el plan sanitario estatal por la falta de regulación y posibilidad de control, sino que amplifican el peligro para la integridad física de sus asistentes por desarrollarse en espacios no habitados para dichos fines».

Por último, remarcaron que «el propio Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan aseguró que la ampliación de los aforos para inoculados contra el coronavirus en locales gastronómicos y de compras del distrito es un estimulo a la vacunación y un reconocimiento al que se vacunó y a las medidas de cuidado en el marco de la pandemia», por lo que consideran que «esta propuesta se instituye como un estimulo fuerte hacia la población joven para que decidan voluntariamente acceder al plan de vacunación. Sumado al incentivo, la presente propuesta dará lugar a la conformación de ‘Zonas Seguras entendidas como aquellos espacios públicos o privados de acceso público relacionados, en este caso, con la gastronomía y entretenimiento nocturnos, en los que se exija certificado de vacunación como condición excluyente de ingreso».

«Esto quiere decir que todas las personas que deseen compartir esas actividades y asistir a un establecimiento nocturno de Zona Segura se encontraran vacunadas, al menos con una dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas por las autoridades competentes», cerraron en el escrito que pasará a Provincia para ser evaluado.

