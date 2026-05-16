Nublado, fresco y con alguna llovizna: cómo estará el clima este sábado 16 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo nublado y una temperatura máxima de tan solo 13 grados.

Este sábado 16 de mayo el clima se presentará en Mar del Plata con cielo nublado, en una jornada con algunas lloviznas y mayormente fresca durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mañana se prevén lluvias, con una temperatura mínima de 8º C y viento del sudeste entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la tarde las condiciones se mantendrán con cielo nublado y sin lluvias, mientras que la temperatura llegará a una máxima de 13º C. El viento se reducirá a entre 13 y 22 km/h, con algunas ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 9º C y viento del sur a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: MI8

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