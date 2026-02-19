Nublado pero caluroso: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable, con una máxima de 25 grados pero con una muy leve probabilidad de chaparrones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada agradable pero con cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 25.

En la mañana se presentará una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40%, unos 19 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector sudeste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 25 grados, la máxima de hoy. Además, se desvanecerá la probabilidad de lluvias pero mantendrá el cielo mayormente nublado.

Finalmente, en la noche de este jueves, la temperatura bajará hasta los 20 grados.

Fuente: Mi8

