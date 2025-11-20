Nublado y con probabilidad de chaparrones: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 21 grados y cielo mayormente nublado en la ciudad.

Para este jueves en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40%.

En la mañana, el cielo permanecerá repleto de nubes, con una temperatura de 13 grados y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta su máximo: 21 grados. Además, la intensidad de los vientos aumentará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Para la noche, con una leve probabilidad de lluvias, el termómetro mostrará un descenso hasta los 14 grados.

