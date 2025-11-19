Nueva jornada de recepción de materiales reciclables

Además de la recuperación de materiales, la jornada tiene un fuerte contenido pedagógico: concientiza sobre la gestión responsable de residuos y fomenta prácticas sostenibles

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) y el Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET), llevará adelante una nueva edición de su tradicional actividad ambiental y comunitaria. Se trata de la 14° Jornada de Recepción de Materiales Reciclables, que tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, de 9 a 16, en la sede de dicha unidad académica, situada en San Lorenzo y Funes.

La iniciativa, abierta a toda la comunidad, tiene como objetivo promover prácticas responsables de gestión de residuos, fomentar el compromiso ambiental y fortalecer el trabajo solidario con organizaciones locales. En cada edición, la propuesta convoca a cientos de vecinos, instituciones y empresas que se suman a colaborar con materiales reciclables y donaciones destinadas a distintos fines sociales.

Al igual que en las últimas ediciones, desde la organización enumeraron que se recibirán:

Desechos tecnológicos

Papel, cartón, plástico y metales

Eco botellas y tapitas plásticas

Aceite vegetal usado

Latas de aluminio

Medicamentos vencidos

Anteojos en desuso (para la Asociación Amigos Solidarios por la Salud)

Ropa en buen estado y pañales (para las cooperadoras del HIGA y del Hospital Materno Infantil)

En estos años se han desarrollado trece Jornadas de Recepción de Materiales Reciclables donde se han juntado más de 51.5 toneladas de residuos tecnológicos, 7.5 toneladas de eco botellas, 4.2 toneladas de tapitas, 1.400 litros de aceite vegetal, 6.000 prendas de vestir, 500 latas de aluminio, 700 anteojos en desuso y más de 140.000 medicamentos vencidos. Estos datos reflejan el impacto ambiental y social positivo que han generado estas acciones.

Además de la recuperación de materiales, la jornada tiene un fuerte contenido pedagógico: concientiza sobre la gestión responsable de residuos y fomenta prácticas sostenibles, tanto dentro como fuera del ámbito universitario. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a vinculacion@eco.mdp.edu.ar.

Fuente: Ahora Mar del Plata

