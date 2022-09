Nueva proyección del Ciclo Cine Arte Auditorium

Se podrá ver, en estreno exclusivo, la película “Una villa en la Toscana” de James D’Arcy, que transita los pliegues más emotivos de la relación de un padre y su hijo. Localidades en venta por Plateanet.

Con una nueva proyección continuará el ciclo Cine Arte Auditorium. Será en dos funciones, a las 16 y 18.30 hs con la presentación de “Una villa en la Toscana”. Las funciones tendrán lugar en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. Esta actividad forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El actor y director James D’Arcy presenta una historia sobre el duelo y las segundas oportunidades centrada en un padre y un hijo que todavía no terminan de digerir la muerte de la mujer de la familia. El viudo es un artista londinense que regresa a Italia con su hijo para vender la casa que heredaron de esa mujer y que el segundo pueda comprar la galería de arte donde trabaja y cuya dueña no es otra que su ex mujer. Pero las cosas cambian apenas llegan: el caserón está destruido luego de años de abandono, y no será sencillo venderlo.

La película es una coproducción entre Italia y el Reino Unido, protagonizada por : Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Gian Marco Tavani, Marco Quaglia y Helena Antonio.

Finaliza el primer encuentro de Bookfluencers en Mar del Plata

Con la presencia de los exponentes de la movida juvenil de la FIL de Buenos Aires, cierran, con diversas actividades, las jornadas literarias que forman parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Libros de la Arena y Fray Mocho. Entrada libre y gratuita.

Muchos de los exponentes de la movida juvenil de la FIL de Buenos Aires estarán presentes en el cierre del encuentro de Bookfluencers. Una jornada que contará con diversas actividades literarias. La cita tendrá lugar el domingo 4 de septiembre a partir de las 15 hs en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. El encuentro es impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con las librerías Fray Mocho y Libros de la Arena.

Las actividades serán las siguientes:

Domingo 4 de septiembre

-15 hs: Debate sobre literatura juvenil actual con la escritora Marisa Potes, Almendra, Agus Nini y Ponja Goya.

-16:15 hs: Diálogo abierto con la autora Victoria Resco. Entrevistan: Malen, Guada Casta y Agus Grimmpitch.

-17 hs: Victoria Resco firma ejemplares.

-19 hs: “Cómics, libros y pantallas”, con Bel Riddle, Anto Romano, Delfi Mostafá y Camila Ochoa.

Silvia Castro presenta “Andando su huella”

La guitarrista ofrecerá en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, un repertorio de autores bonaerenses y homenajes a través de los sonidos.

La guitarrista y docente ofrecerá un concierto el domingo 4 de septiembre a las 18 hs en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, ubicada en el Centro Comercial del Puerto. La propuesta forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

image.png

En la presentación se escuchará un repertorio con música y letra de autores bonaerenses, un homenaje y recuerdos del arte rural a través de los sonidos, algunos cantares recopilados por Atilio Reinoso, además de milongas, estilos y un tributo a la música creada por Abel Fleury.

Comentarios

comentarios