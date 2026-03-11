Nuevas propuestas educativas para estudiantes de todos los niveles

La Casa Mariano Mores, Villa Mitre, el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” y el Museo municipal José Hernández, son los espacios culturales que ofrecerán charlas y recorridas guiadas dirigidas a estudiantes de todos los niveles de General Pueyrredon. Las instituciones interesadas deben realizar inscripción previa.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del área de Cultura, ofrece distintas propuestas educativas gratuitas basadas en charlas y recorridas guiadas orientadas a la historia de cada espacio cultural, la figura que lo representa y las exposiciones en curso destinadas al nivel inicial, primario, secundario y superior.

Las instituciones educativas que deseen participar deberán realizar la inscripción previa.

Casa Mariano Mores

La Casa Mariano Mores -Alem 2469 -, ofrece una propuesta educativa para el Nivel Secundario, Terciario y Universitario, que abordará la Historia del Tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense.

La actividad propone una recorrida a su casa de verano y a través de microrrelatos de la vida cotidiana de Mariano Mores en Mar del Plata, se articulará a través de la vestimenta, la comida, el sueño, la vida social, el arte del tango y el inmueble, para llegar a abordar distintos ejes temáticos de la historia del Tango.

Para realizar la inscripción o solicitar mayor información se puede enviar un correo electrónico a casamarianomores@gmail.com o comunicarse telefónicamente al 4997970 interno 2944.

Villa Mitre

En Villa Mitre (Lamadrid 3870) la oferta educativa está dirigida a todos los niveles de enseñanza formal y no formal, desde el nivel inicial hasta el universitario, teniendo en cuenta las temáticas particulares solicitadas por el docente para cada grupo.

Para el Nivel Inicial se tratará de una recorrida al museo histórico en la casa de veraneo de la familia Mitre; un análisis del traje de baño antiguo y las diferentes costumbres y actividades de los bañistas en la emblemática playa Bristol y la contextualización histórica de la Belle Èpoque marplatense.

En cuanto al Nivel Primario la visita abordará tópicos como el saladero, la fundación de la ciudad, la llegada de las primeras familias de élite porteña a vacacionar a Mar del Plata y los usos y costumbres de las mismas; el reglamento de baños, traje de baño y vestimenta en general y un recorrido por todos los ambientes de la casa: planta baja, primer piso y mirador.

En el Nivel Secundario se realizará un abordaje de la historia de Mar del Plata desde su origen y fundación y también un análisis de su desarrollo como villa balnearia, teniendo en cuenta sus diferentes etapas y algunas actividades económicas y la interpretación de las fotografías sobre cada momento histórico -el saladero, el pueblo primitivo, la llegada del ferrocarril, la urbanización de la ciudad-. También una recorrida por todas las salas de exposición del museo (muestras permanentes y temporarias) y todos los ambientes de la casa (planta baja, primer piso y mirador).

En el Nivel Terciario y Universitario se disertará sobre la Historia de Villa Mitre, su construcción y el contexto histórico de la ciudad, la descripción de las áreas del Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” y su funcionamiento; el abordaje de la historia de Mar del Plata, desde su origen y fundación, junto con su desarrollo como centro turístico;el análisis de las fotografías sobre cada momento histórico y recorrido de todas las salas de exposición del museo (muestras permanentes y temporarias).

Asimismo, se desarrollará una actividad práctica de archivo fotográfico destinada a alumnos de 5to y 6to año del secundario que ya hayan participado de la visita educativa previamente, con el objetivo de realizar una introducción a la Fototeca del Archivo Histórico junto con un primer acercamiento a los distintos formatos fotográficos que lo integran.

Las consultas y reservas se realizan únicamente al mail servicioeducativovillamitre@gmail.com

Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”

La propuesta educativa del Museo Scaglia – Libertad 3099- incluye experiencias participativas que estimulan la reflexión en torno al cuidado del patrimonio natural y cultural del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, destinadas a estudiantes de todos los niveles educativos y modalidades.

Las visitas guiadas son con turno previo a través de https://calendar.app.google/kbe3UouZr3E3rShB7 de abril a julio del 2026. A partir del 1 de julio se habilitarán los turnos para la segunda mitad del año, de agosto a diciembre.

Las consultas pueden realizarse escribiendo a visitasescolares.museoscaglia@gmail.com

Museo José Hernández

La propuesta educativa del Museo Municipal José Hernández, ubicado en Ruta 226 kilómetro 14,5 – Acceso a Laguna de los Padres, incluye la historia de la estancia y la laguna y los distintos actores sociales que la habitaron.

Para el Nivel Inicial y Primario se realizará una recorrida por la Estancia “Laguna de los Padres” desde el exterior y su interior, observando distintas especies de árboles y arbustos y destacando la importancia del Ombú y en el Museo se llevará a cabo una actividad a determinar previamente con la docente.

En cuanto al Nivel Secundario, Terciario y Universitario, se desarrollará una charla educativa sobre el poblamiento inicial ; la Historia Rural Regional y de la Estancia Laguna de Los Padres; la expansión de la Frontera Ganadera; la Estancia Laguna de Los Padres, el Saladero, la modernización, economía, fiebre Lanar y la Expropiación; Eusebio Zubiaurre; usos y costumbres de los Siglos XIX/XX y figuras como José Hernández y Martín Fierro.

Las inscripciones se realizan ingresando al formulario online en

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyHISwFm9KgbJJYLAR8MVDmpcgkNGX-HfWV7KPRi7TYYMQig/viewform o enviando un correo electrónico a Museohernandezmdp@gmail.com

