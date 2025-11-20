Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en Las Lilas, San Patricio, Belgrano, Villa Lourdes y en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal. Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente a las esterilizaciones se brindarán charlas sobre tenencia responsable.

Desde el martes 25 al viernes 28 de noviembre una unidad funcionará en la Asociación de Fomento Barrio Parque Las Lilas, Garay 7044. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

En la misma fecha, un dispositivo estará presente en la Sede Bomberos de San Patricio, Calle 461 entre 20 y 22. Los vecinos deben presentarse antes de las 8 con DNI.

Mientras que, de martes a viernes, antes de las 8, estará presente en la Sociedad de Fomento Villa Lourdes, Hernandarias 4390.

Además, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán de martes a viernes antes de las 8.

Asimismo, el sábado 29 estará en la Sociedad de Fomento Belgrano, Yapeyú 1447. Los vecinos deben presentarse antes de las 8. También, el mismo sábado, estará en el Centro Cultural de Batán, Calle 128 entre colectora y 143, antes de las 8. Se priorizan vecinos de Batán y la zona y deben asistir con DNI.

Las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio a todos los vecinos se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.

Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

Por otro lado, también se realizará vacunación antirrábica en la Asociación Civil 23 de Septiembre Barrio San Jorge, ubicada en Belgrano 11084, el jueves a las 9 y en la Asociación de Fomento Barrio Parque Las Lilas, Garay 7044 el viernes a las 9.

Comentarios

comentarios