NUEVO ENCUENTRO ENTRE SALUD Y EL SECTOR PRIVADO PARA AVANZAR CON RESPUESTAS CONJUNTAS FRENTE AL COVID-19

El Ministerio de Salud de la Nación, el Jefe de Gabinete y el Superintendente de Servicios de Salud, mantuvieron una nueva reunión con representantes de clínicas, sanatorios, emergencias médicas e internación domiciliaria, con el fin de coordinar esfuerzos para optimizar la respuesta a la pandemia de coronavirus. Durante la reunión se coincidió en la importancia de desarrollar normas que permitan reorganizar las funciones del personal, para dar respuesta a la atención de pacientes con COVID-19; y una mejor coordinación de las acciones a implementar, tales como la participación del sector en la elaboración de protocolos, el monitoreo de recursos esenciales y la articulación estratégica para el abastecimiento de equipos e insumos. Los representantes de las clínicas y sanatorios privados también plantearon la posibilidad de gestionar la aprobación de algún tipo de financiamiento subsidiado que permita afrontar los mayores costos operativos y los menores ingresos que la pandemia genera. Se solicitó se acelere la instrumentación del incentivo al personal de las cuatro cuotas de $ 5.000, se insistió sobre la implementación más concreta del REPRO, para más de 100 empleados, se solicitó crédito a tasa 0 y se dejó asentado, además, que el crédito vigente para pago de salarios al 24% no está siendo ofrecido por los bancos. Se volvió a expresar la preocupación por la falta de Insumos en las Instituciones Sanatoriales, explicando nuevamente que los proveedores habituales no entregan mercadería (ej. PROPATO que no entrega insumo a nuestros proveedores habituales). En cuanto al tema valores, la SSS, aún no definió el mismo, se encuentra trabajando en ello. Al finalizar el encuentro, los presentes pudieron conocer la sala de situación construida en el 8vo. piso del Ministerio de Salud de la Nación desde donde se monitorea y coordina durante 24 horas las respuestas frente al Covid19 y el nuevo sistema de gestión de camas que permitirá tener una diagnóstico al instante de la capacidad de respuesta de todo el sistema integral de salud de nuestro país.

